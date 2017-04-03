Возможная отставка Гонтаревой. Она потеряла доверие Порошенко - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В понедельник замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила о том, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке.

"Я считаю, что тот фронт работы, который она (Гонтарева — Ред.) на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление (об отставке — Ред.), — отметила Луценко

По ее словам, Гонтарева уже неоднократно писала заявления об отставке.

Тем не менее, в Национальном банке Украины опровергли информацию о подаче заявления об отставке главой НБУ Валерией Гонтаревой.

По мнению политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, отставка главы Нацбанка — вопрос времени.

"Гонтареву давно подталкивают к отставке. Дело даже не в тех уголовных производствах, которые возбуждены против нее в НАБУ, о чем говорил его глава в эти выходные. Любопытно отметить позицию Генеральной прокуратуры в этом вопросе, которая тоже заявила о том, что расследует дела Гонтаревой. Это становится для нее знаком уже со стороны президента, потому как именно в его руках находится ГПУ. Думаю, что финальной каплей в вопросе Гонтаревой стало то, что она потеряла доверие президента", — отмечает эксперт.

По его словам, возможная отставка Гонтаревой может быть связана с желанием власти сделать из нее "козла отпущения".

"Гонтарева может выполнить роль сакральной жертвы, "козла отпущения" для власти, чьи рейтинги продолжают показывать негативную динамику. Сейчас надо кого-то скормить публике, чтобы кто-то номинально ответил за политический кризис. Гонтарева, в этом плане является одной из ключевых, наиболее демонизированных представителей власти, она очень удобная фигура. Сейчас есть проблемы и с внешним финансированием, в частности, с МВФ. Также существует разность в оценках, которые касаются того, что происходит в Украине. В последнее время Гонтарева позволяла себе слишком резкие высказывания в отношении ситуации в стране", — считает Бортник.

Между тем, политолог не исключил, что должность Гонтеревой кому-то нужна.

"Сегодня переформатируется коалиция, вероятно и переформатирование правительства, поэтому кресло главы Нацбанка становится лакомым кусочком. В этом плане говорили об Арсении Яценюке, но это считаю маловероятным. Вместе с тем, представитель "Народного фронта" вполне может получить эту должность в обмен на уменьшение влияния политсилы. Это может быть какая-то "серая" фигура, которая пока не на слуху", — резюмировал Бортник.