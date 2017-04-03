наверх
03.04.201716:44
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.08
  • USD27.02+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Возможная отставка Гонтаревой. Она потеряла доверие Порошенко - Бортник

    (обновлено: )64
    По мнению политолога Руслана Бортника, возможный уход Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ может быть обусловлен целым рядом причин.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В понедельник замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила о том, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке.

    "Я считаю, что тот фронт работы, который она (Гонтарева — Ред.) на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление (об отставке — Ред.), — отметила Луценко

    По ее словам, Гонтарева уже неоднократно писала заявления об отставке.

    Тем не менее, в Национальном банке Украины опровергли информацию о подаче заявления об отставке главой НБУ Валерией Гонтаревой.

    По мнению политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, отставка главы Нацбанка — вопрос времени.

    "Гонтареву давно подталкивают к отставке. Дело даже не в тех уголовных производствах, которые возбуждены против нее в НАБУ, о чем говорил его глава в эти выходные. Любопытно отметить позицию Генеральной прокуратуры в этом вопросе, которая тоже заявила о том, что расследует дела Гонтаревой. Это становится для нее знаком уже со стороны президента, потому как именно в его руках находится ГПУ. Думаю, что финальной каплей в вопросе Гонтаревой стало то, что она потеряла доверие президента", — отмечает эксперт.

    По его словам, возможная отставка Гонтаревой может быть связана с желанием власти сделать из нее "козла отпущения".

    "Гонтарева может выполнить роль сакральной жертвы, "козла отпущения" для власти, чьи рейтинги продолжают показывать негативную динамику. Сейчас надо кого-то скормить публике, чтобы кто-то номинально ответил за политический кризис. Гонтарева, в этом плане является одной из ключевых, наиболее демонизированных представителей власти, она очень удобная фигура. Сейчас есть проблемы и с внешним финансированием, в частности, с МВФ. Также существует разность в оценках, которые касаются того, что происходит в Украине. В последнее время Гонтарева позволяла себе слишком резкие высказывания в отношении ситуации в стране", — считает Бортник.

    Между тем, политолог не исключил, что должность Гонтеревой кому-то нужна.

    "Сегодня переформатируется коалиция, вероятно и переформатирование правительства, поэтому кресло главы Нацбанка становится лакомым кусочком. В этом плане говорили об Арсении Яценюке, но это считаю маловероятным. Вместе с тем, представитель "Народного фронта" вполне может получить эту должность в обмен на уменьшение влияния политсилы. Это может быть какая-то "серая" фигура, которая пока не на слуху", — резюмировал Бортник.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
      Взрывы в метро Санкт-Петербурга
      Оскар Кучера
      Взять и запретить. Культурная война с РФ
      Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
      Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
      Эмблема Евровидения в Киеве
      Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...