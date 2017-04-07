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    Киев

    Обыски в Броварской налоговой: выявлены сотни тысяч валюты - Луценко

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    По информации генпрокурора Юрия Луценко, в ходе обысков по месту жительства руководителя Броварской ОГНИ изъято 180 тыс. евро и более 100 тыс. долларов, которые не внесены в е-декларацию.
    Обыски в Броварской налоговой
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В четверг, 6 апреля, Генеральная прокуратура Украины провела обыски в местах работы и жительства руководителей Броварской налоговой, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

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    "Вчера провели обыски по местам работы и жительства руководителей Броварской налоговой и в "офисах" 6 предприятий, которые зарегистрированы по одному адресу — свинарник, которым должны возместить 160 млн гривен НДС. Из них почти 100 млн гривен уже были согласованы в заключении Броварской государственной налоговой инспекции", — заявил Луценко.

    Аудиторские проверки обоснованности заявленного к возмещению НДС областным подразделением ГФС, по словам генпрокурора не были проведены. А в ходе обысков по месту жительства руководителя Броварской ОГНИ изъято 180 тыс. евро и более 100 тыс. долларов, которые не внесены в е-декларацию.

     

    Ранее пресс-служба "Укрнафты" заявила, что Генпрокуратура совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски в главном офисе компании в Киеве и еще четырех офисах в других городах. 

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