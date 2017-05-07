Украина выпустила ко Дню памяти плакат о бойцах УПА и Красной армии

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Институт Национальной памяти Украины выпустил плакат ко Дню памяти и примирения с фотографией, где ветеран, офицер Красной армии жмет руку бойцу Украинской повстанческой армии.

Как говорится в сообщении на сайте Института национальной памяти Украины, в этом году празднование Дня памяти и примирения пройдет под лозунгом "Украинцы в рядах объединенных наций победили агрессора".

Таким образом, организаторы хотят отметить вклад в победу над нацистской Германией не только украинцев, которые воевали в рядах армии Советского Союза, но и украинцев, которые принимали участие в этой войне в рядах армий других стран антигитлеровской коалиции.

В качестве визуальной иллюстрации институт изготовил плакат, который будет размещен в украинских городах, с изображением офицера Красной армии Ивана Залужного и бойца УПА Степана Петраша. При этом под фотографией размещена надпись: "Победители над нацизмом".

Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная анонсировала проведение 9 мая в Киеве акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", посвященной чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Участники акции пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников войны. Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах.