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    Политика

    Дуда пообещал Порошенко разобраться со сносом памятника УПА

    (обновлено: )16903
    В ходе телефонного разговора Порошенко и Дуда также договорились скоординировать шаги по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине.
    Петр Порошенко и Анджей Дуда. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда пообещал своему украинскому коллеге Петру Порошенко лично рассмотреть инцидент с демонтажем надгробного памятника воинам УПА и дать ему надлежащую оценку, чтобы не допустить подобных рецидивов в будущем.

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    Об этом Дуда заявил в ходе телефонного разговора с Порошенко. 

    "Была также достигнута договоренность о координации шагов по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине, с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти. Петр Порошенко пригласил главу польского государства посетить с визитом Украину в текущем году", — сообщает пресс-служба Порошенко подробности разговора двух президентов.

    Ранее сообщалось, что активисты и представители польских националистических организаций разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.

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    Напомним, 10 марта неизвестные облили красной краской памятник профессорам Львовской политехники, которых в 1941 году расстреляли немецкие войска. Вскоре похожий случай произошел в поселке Подкамень Бродовского района. Там облили красной краской надгробные памятники полякам, погибшим в марте 1944 года, а на центральном кресте написали "Смерть ляхам". 

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