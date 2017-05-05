Бортник: ветераны УПА и Второй мировой – уравнять, чтобы преуменьшить

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

До пятого мая ветераны войны, украинцы с особыми заслугами перед Родиной и жертвы нацистских преследований должны получить разовую материальную выплату из бюджета. В нынешнем году сумма вырастет в среднем на 26%, сообщил министр соцполитики Андрей Рева.

Также ко Дню Победы намерены выделить помощь и местные власти: в Харьковской области 959 участников Великой Отечественной войны получат по 1,5 тысячи гривен, в Николаевской области местные бюджеты выделят ветеранам по 3 тысячи гривен, а в Запорожье более 1300 ветеранов получат по тысяче гривен.

Кроме ветеранов ВОВ, материальную помощь получат и участники АТО. Характерный пример – Днепропетровская область: здесь выплаты должны получить почти 12 тысяч участников антитеррористической операции.

"К 9 мая денежную помощь получат те, кто встал на защиту Родины. Это не только ветераны Второй мировой войны, но и участники АТО. В целом — более 94,5 тыс. человек. На это из госбюджета область уже получила почти 75 млн. грн. Помощь выплатим до 5 мая", – заявил глава области Валентин Резниченко.

По мнению политического эксперта, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, сейчас в стране есть попытка уравнять ветеранов ВОВ с бойцами АТО – "уравнять их в общественном сознании, правовом обеспечении, в материальном обеспечении".

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"То же самое, наверное, будет касаться и ветеранов правых движений периода Второй мировой войны – ОУН, УПА. Мы видим, что сегодня уже проходит рекламная кампания по Киеву, в которой ветеран УПА приветствуется с ветераном Красной Армии. Безусловно, это попытка уравнять с целью как бы преуменьшить роль и место ветеранов Второй мировой и Великой Отечественной, их историческую, политическую роль для страны", – сообщил политолог в комментарии РИА Новости Украина.

Он также ответил на вопрос, как могут отреагировать на подобное "уравнивание" в украинском обществе.

"Я думаю, особого конфликта это не вызовет, хотя такие вещи нужно спрашивать у ветеранов. Безусловно, они к этому отнесутся, большинство ветеранов, наверное, негативно – что касается ветеранов правых движений. Что касается участников АТО, я думаю, будут индивидуальные реакции. Общество в этом вопросе расколото и не способно сформировать какую-то общую позицию", – подытожил Бортник.

Напомним, в 2017 году единовременное материальное пособие в Украине выплатят участникам Великой Отечественной войны, семьям погибших, родным умерших участников боевых действий и жертв нацистских преследований, бывшим узникам концентрационных лагерей, детям партизан и подпольщиков, гражданам, которые были насильственно вывезены на принудительные работы.