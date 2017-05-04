Тревожный День Победы. Ветеранов от радикалов спасет Евровидение - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

С позором капитулировавшие в мае 1945-го могут гордиться своими потомками. Украинские националисты намерены помешать проведению в Киеве акции "Бессмертный полк" в День Победы, объявив о проведении мероприятия под названием "Смертный полк". Об этом сообщил лидер националистической организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Коханивский.

По мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, заявленные националистами инициативы будут иметь в обществе обратный эффект.

"С учетом же того, что в эти дни в Киеве будет проходить Евровидение, власть меньше всего заинтересована в том, чтобы весь мир увидел, что украинские националисты в своих методах ничуть не лучше хунвейбинов, всю эту дикость и варварство. В данном случае, анонсируемая, так называемая, акция "Смертный полк" — это своего рода троллинг со стороны националистов своих идеологических оппонентов. Если в регионах будут наблюдаться всевозможные провокации и попытки препятствовать акциям чествования ветеранов Великой Отечественной войны, то в Киеве до столкновений дело не дойдет. Возможно, не будь в столице такого количества зарубежных гостей, власть бы закрыла глаза и дала националистам возможность порезвиться. Кроме того, я думаю, что в этот День Победы в Украине будет достаточно граждан, которые не побоятся выйти на улицы и почтить память живых и погибших в годы войны", — отметил политолог.

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По словам эксперта, в случае, если радикалы позволят себе что-то выходящее за рамки, власть должна реагировать незамедлительно.

"У государства должна быть монополия на насилие и либо оно восстанавливает эту монополию, устраивая "ночь длинных ножей" для самых буйных и диких, либо эти буйные и дикие рано или поздно обнуляют государство", — резюмировал Золотарев.