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    Тревожный День Победы. Ветеранов от радикалов спасет Евровидение - Золотарев

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (677)

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    По словам политического эксперта Андрея Золотарева, власть не позволит радикальным элементам творить бесчинства на глазах у гостей международного песенного конкурса.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    С позором капитулировавшие в мае 1945-го могут гордиться своими потомками. Украинские националисты намерены помешать проведению в Киеве акции "Бессмертный полк" в День Победы, объявив о проведении мероприятия под названием "Смертный полк". Об этом сообщил лидер националистической организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Коханивский.

    Николай Коханивский в ходе марша, организованного ОУН в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В атмосфере тотального молчания. Националисты готовят акцию "Смертный полк"

    По мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, заявленные националистами инициативы будут иметь в обществе обратный эффект. 

    "С учетом же того, что в эти дни в Киеве будет проходить Евровидение, власть меньше всего заинтересована в том, чтобы весь мир увидел, что украинские националисты в своих методах ничуть не лучше хунвейбинов, всю эту дикость и варварство. В данном случае, анонсируемая, так называемая, акция "Смертный полк" — это своего рода троллинг со стороны националистов своих идеологических оппонентов. Если в регионах будут наблюдаться всевозможные провокации и попытки препятствовать акциям чествования ветеранов Великой Отечественной войны, то в Киеве до столкновений дело не дойдет. Возможно, не будь в столице такого количества зарубежных гостей, власть бы закрыла глаза и дала националистам возможность порезвиться. Кроме того, я думаю, что в этот День Победы в Украине будет достаточно граждан, которые не побоятся выйти на улицы и почтить память живых и погибших в годы войны", — отметил политолог.

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    По словам эксперта, в случае, если радикалы позволят себе что-то выходящее за рамки, власть должна реагировать незамедлительно.

    "У государства должна быть монополия на насилие и либо оно восстанавливает эту монополию, устраивая "ночь длинных ножей" для самых буйных и диких, либо эти буйные и дикие рано или поздно обнуляют государство", — резюмировал Золотарев.

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