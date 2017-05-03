Кто, сколько и какие выплаты получит к празднику Победы

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Праздничные выплаты в этом году получат шестьсот тысяч участников Второй мировой войны и более двухсот тысяч членов семей погибших участников Второй мировой. Всего на это выделили из бюджета более миллиарда гривен.

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Участникам Второй мировой войны до конца недели деньги перечислят на пенсионные карточки. Также они смогут получить их в почтовых отделениях: по четыреста гривен — участники Второй мировой войны и по пятьсот гривен — члены семей погибших. Более трех тысяч гривен выплатят инвалидам войны первой группы.

Выплаты участникам Второй мировой войны прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Наталия Веселова.

Чи є у вас дані скільки в Україні учасників воєнних дій під час Другої світової війни натепер?

— Я хочу просто уточнити, що ці виплати стосуються не лише учасників Другої світової війни, а взагалі всіх тих, хто підпадає під дію законів про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту та закону про жертви нацистських переслідувань. Під закон України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту підпадають і учасники АТО, і воїни-інтернаціоналісти, і члени їхніх сімей. Тобто тут йдеться не лише про інвалідів чи учасників Другої світової війни, а й про інших ветеранів. В тому числі це афганці і учасники АТО.

А стосовно саме учасників Другої світової війни є свіжа інформація?

— Окремо у мене інформації немає. Але я хотіла уточнити по сумам. Тут є така градація. Для інвалідів війни суми виплат становлять: інваліди першої групи — 3,5 тисяч гривень, другої групи — 3,1 тисяч гривень та третьої групи — 2,7 тисяч гривень. І вже далі, для учасників бойових дій та колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів, гетто — 1,2 тисяч гривень. Для осіб, що мають особливу заслугу перед батьківщиною — 3,5 тисяч гривень. Члени сімей загиблих та померлих інвалідів війни — 600 гривень. А учасникам війни та колишнім в'язням концтаборів, які були повнолітніми на той момент — 500 гривень.

Це разова виплата кожного року до п'ятого травня?

— Так, ця виплата називається разовою грошовою допомогою. І вона якраз передбачена цими двома законами.

На вашу думку, наскільки суми цих виплат є на сьогоднішній день адекватними?

— Це така разова допомога ветеранам війни. Але у нас є ще така практика, коли органи місцевого самоврядування, переглядаючи свої бюджети, закладають такі програми на підтримку ветеранів війни та членів їхніх сімей, і закладають ще додаткові суми з місцевих бюджетів. Тому від держави ветерани отримують ці суми, а ще від місцевих органів самоврядування, там вже дивлячись на те, скільки там коштів закладається органами місцевого самоврядування.

Тобто на місцях закладені певні кошти, які загальну суму цих святкових разових допомог збільшать.

— Так, це кожний орган місцевого самоврядування вже свої суми встановлює. І в принципі вони вже виплачуються. І ці суми, які виплачуються державою, і ті, які закладені органами місцевого самоврядування, вони почали виплачуватися ще наприкінці квітня і п'ятого травня вже всі повинні бути виплачені.

Чи є інформація для порівняння про певні подібні виплати в інших країнах пострадянського простору? Чи виплачують взагалі та які суми?

— Я такої інформації не маю, але думаю, що ця виплата з'явилася, коли у нас взагалі запровадили таку категорію населення як діти війни, і це була така калька взята у Росії. Тому я думаю, що такі виплати теж виплачуються в РФ, але по сумам я не можу вам сказати нічого.

А стосовно категорії жертви нацистських переслідувань, от колишніх в'язнів сталінських концтаборів, жертв політичних репресій — вони входять в ту категорію, про яку ми говоримо?

— Так, ці люди теж отримують виплати, вони входять в цю категорію, яка отримує 600 гривень.

Ранее военный эксперт, полковник запала Олег Жданов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что все контрактники обязаны пройти шестимесячную службу в зоне АТО, потому со срочниками с первого дня проводятся работы, чтобы уговорить их подписать контракт.