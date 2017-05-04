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    Лучшее доказательство, что все пропало. Соцсети об акции "Смертный полк" 9 мая

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    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (19)

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    Грядущий День Победы обещает быть горячей датой. По крайней мере в столице. А все из-за альтернативного шествия "Смертный полк", созываемого Организацией украинских националистов. Как отреагировали на такую новость в соцсетях сами украинцы?
    Николай Коханивский (в центре). Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Не за горами 9 мая. Однако в последнее время этот праздник ожидают не с тем былым трепетом и почтением… Сейчас ситуация радикально изменилась, и на то есть немало таких же радикальных причин. На днях в ОУН заявили, что постараются не допустить проведения в столице шествия, которое носит название "Бессмертный полк". С таким призывом выступил командир добровольческого батальона Организации украинских националистов (ОУН) Михаил Коханивский на своей странице в Facebook. Свою альтернативную акцию он предложил назвать "Смертный полк".  

    Вот только далеко не все в сетях рады и такому призыву, и такому полку: "Анонсированная лидером ОУН Кохановским акция "Смертный полк" для разгона митингов 9 мая, — в День Победы и начала Евровидения, — станет лучшей демонстрацией для коллективного Запада, что с майданным режимом надо решать все быстро". "А ведь еще четыре года назад никто не мог подумать, что на День Победы простых людей нужно защищать тысячами полицейских…", — пишут и такое в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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