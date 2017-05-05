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    Праздник со слезами на глазах. Выплаты ко Дню Победы в разных странах

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    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (26)

    (обновлено: )28702
    По случаю Дня Победы участники войны получат в Украине по 400 грн, а семьи погибших - по 500 грн. Из всех постсоветских стран самые большие пособия получают ветераны в Казахстане - около 1500 долларов. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Праздник со слезами на глазах. Выплаты ко Дню Победы в разных странах. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Украинские националисты намерены помешать проведению в Киеве акции "Бессмертный полк" в День Победы, объявив о проведении мероприятия под названием "Смертный полк". Об этом сообщил лидер националистической организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Коханивский.

    Политический эксперт, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что любые столкновения и беспорядки на улицах 9-го мая серьезным образом ударят по имиджу страны. 

    Продолжение читайте в статье "Националисты просто пиарятся на теме Великой Отечественной — Бортник"

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