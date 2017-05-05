Праздник со слезами на глазах. Выплаты ко Дню Победы в разных странах

Украинские националисты намерены помешать проведению в Киеве акции "Бессмертный полк" в День Победы, объявив о проведении мероприятия под названием "Смертный полк". Об этом сообщил лидер националистической организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Коханивский.

Политический эксперт, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что любые столкновения и беспорядки на улицах 9-го мая серьезным образом ударят по имиджу страны.

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