Националисты просто пиарятся на теме Великой Отечественной - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Украинские националисты намерены помешать проведению в Киеве акции "Бессмертный полк" в День Победы, объявив о проведении мероприятия под названием "Смертный полк". Об этом сообщил лидер националистической организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Коханивский.

Политический эксперт, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что любые столкновения и беспорядки на улицах 9-го мая серьезным образом ударят по имиджу страны.

"Националисты изо всех сил пытаются пиариться на теме 9-го Мая. И поскольку они не чувствуют себя достойными пройти в колонне победителей, то просто будут хулиганить, пытаться сорвать мероприятия. В этом году это особо опасно, с той точки зрения, что в эти дни в Киеве будет проходить Евровидение — любые столкновения и беспорядки на улицах серьезным образом ударят по имиджу страны", — уверен эксперт.

По мнению Бортника, заявления о проведении акции подобной "Смертному полку" является обычным запугиванием.

"Цель подобных вещей — чтобы украинцы в День Победы не вышли на праздничные мероприятия. Тем не менее, напомню, что 9 Мая — государственный праздник, у граждан есть полное право отметить его в той форме, в которой они считают удобной для себя. Думаю, что в дни проведения Евровидения власть попытается ограничить возможности националистов, окажет на них определенное давление. Сегодня эскалация конфликта абсолютно не в интересах украинских политиков", — говорит политолог.

Бортник уверен, что для представителей политикума 9-е Мая не является большим праздником.

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"Власть сегодня развивает другую гуманитарную концепцию. Для большой части нынешнего истеблишмента ветераны Великой Отечественной не являются героями. Наоборот, она восхваляет представителей радикально "правого" и местами даже неонацистского движения Украины во время войны. Естественно, те люди, которые пытаются избегать конфликтов, а это основная часть общества, банально опасаются за свою жизнь, здоровье", - резюмировал эксперт.