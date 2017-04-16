Факельное шествие националистов в Запорожье

Большинство участников акции под названием "Марш отважных" представляли "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Правый сектор".

По словам участников факельного шествия, их акция посвящена 99-той годовщине Крымского похода полковника УНР Петра Болбочана, в ходе которой, в апреле 1918 года войска Украинской народной республики освободили Запорожье от большевиков.

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"Не зря Петра Балбочана называли "железным полковником" — он командовал Запорожским корпусом в составе армии УНР. 14 апреля 1918 года это подразделение украинской армии под его командованием освободило Левобережье Украины, Запорожье, Мелитополь", — рассказал один из организаторов акции Максим Зайченко.

Во время шествия по центральному проспекту Запорожья активисты скандировали различные лозунги и призывали горожан помнить славную историю своей страны.

Колонну участников акции сопровождали сотрудники полиции.