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    Факельное шествие националистов в Запорожье

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    В субботу в Запорожье около 300 человек с факелами прошли по центру города маршем. Участники акции таким образом отметили 99-ю годовщину освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики Петром Болбочаном.
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    Большинство участников акции под названием "Марш отважных" представляли "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Правый сектор".

    По словам участников факельного шествия, их акция посвящена 99-той годовщине Крымского похода полковника УНР Петра Болбочана, в ходе которой, в апреле 1918 года войска Украинской народной республики освободили Запорожье от большевиков.

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    "Не зря Петра Балбочана называли "железным полковником" — он командовал Запорожским корпусом в составе армии УНР. 14 апреля 1918 года это подразделение украинской армии под его командованием освободило Левобережье Украины, Запорожье, Мелитополь", — рассказал один из организаторов акции Максим Зайченко.

    Во время шествия по центральному проспекту Запорожья активисты скандировали различные лозунги и призывали горожан помнить славную историю своей страны.

    Колонну участников акции сопровождали сотрудники полиции.

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