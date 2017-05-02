Циничные бандеры: одесситы, мы вас не боимся!

Николай Песецкий, обозреватель

В преддверии 2 мая Одесса пропитана "европейским духом". Но не тем духом свободы, за который боролись на Майдане, а новым, чьим атрибутом являются боязнь выйти из дома, военные и полицейские патрули на улицах, бронетехника на перекрестках, бетонные ограждения и досмотры граждан.

Вся прелесть в том, что признаки такой "демократии" приобретают у нас черты украинского абсурда и гротеска.

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В канун трагических событий в Доме профсоюзов ситуация далека от стабильной. Власть пообещала городу спокойствие. Чтобы убедить в этом горожан, на Куликовом поле провели "парад устрашения" – смотр сил и средств, привлеченных к охране общественного порядка. Но этого, видимо, показалось недостаточно. И 29 апреля командование ВМС заявило о готовности применить оружие в случае "провокаций относительно военных объектов или военнослужащих".

Организаторам "спокойствия" невдомек, что в уставах ВСУ, четко регламентирующих порядок применения оружия военнослужащими, отсутствует такая расплывчатая формулировка как "провокация". Уж слишком фривольно любой желающий может толковать это слово – потому и нет для него места в строгих и четких параграфах предписаний.

"Командование призывает сограждан к здравому смыслу и выражает надежду на понимание". Здравый смысл – это ракетный удар по центру города, видимо? Вряд ли он сможет вызвать понимание у потенциальных жертв подобного безумства.

В этом контексте не хватает еще заявления о применении авиации или ПВО, когда граждане традиционно будут отпускать в небо черные шары в память о погибших.

Так что на данный момент главным нагнетателем напряжения выглядит власть.

Несмотря на обильное количество сотрудников правоохранительных органов, общественный порядок все равно не соблюдается – 28 апреля, активисты "Совета общественной безопасности" решили благоустроить город – облить краской барельеф маршала Жукова на военкомате Приморского района и блеснуть безграмотностью при написании слова "декоммунизация" – с одной буквой "м". А на другом конце города, в этот же день, взволнованные патриоты повалили памятный знак маршалу на пересечении проспекта Жукова и улицы 25-й Чапаевской дивизии.

Стоить отметить, что военкомат является режимным объектом. В сообщении пресс-службы Военно-морских сил "командование обращает внимание граждан на то, что в случае каких-либо попыток провокаций, неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих будут приняты адекватные меры реагирования, вплоть до применения оружия". Тут были и деструктивные элементы, и неадекватные действия, и военный объект. И какова реакция? Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство". Таким "руку Кремля" не испугать.

Вполне очевидно, что действия радикалов – это реакция на решение городского совета Одессы (26 апреля 2017 года) об утверждении названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.д.), вернувшем названия части улиц, которые переименовал тогдашний глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

Михаил Николозович руководствовался политической целесообразностью, а потому мнением одесситов не поинтересовался. А с ним, между прочим, большинство жителей города были не согласны. Кроме того, распоряжение содержало ряд грубых ошибок – многие названия улиц не попадали под закон о декоммунизации, были нарушены процедуры проведения слушаний и экспертизы геокадастра.

Чтобы исправить ситуацию, в мае 2016 года глава фракции "Оппозиционный блок" в Одесском городском совете Оксана Гончарук подала иск об отмене переименования от имени народного депутата Украины Николая Скорика в Одесский окружной административный суд.

Казалось бы, вот она – справедливость. Спустя почти год после иска горсовет принял решение, призванное навести порядок в городской топонимике и удовлетворить недовольных одесситов. Но "поплыл" мэр города Геннадий Труханов, который приостановил решение горсовета и объявил о повторном рассмотрении вопроса. То ли красной краски испугался, то ли побоялся, что ракетой шандарахнут.

Не добавляет стабильности в городе и отсутствие каких-либо существенных подвижек в расследовании трагических событий на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2014 года. Хотя полиция и заявляет о неком "существенном прогрессе". Очевидно, третья по счету следственная группа – это он и есть. В свое оправдание, начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин сетует на "предвзятость и малоинформативность" свидетельских показаний – мол, столько времени уже прошло. Хорошая отговорка. Думаю, лет через пятьдесят, полиция смело сможет обосновать отсутствие результатов расследования тем, что свидетели событий уже страдают склерозом, или отошли в мир иной.

Ну, а выводы пожарно-технической экспертизы, подтвердившей, что "причиной такого большого числа погибших в Доме профсоюзов на Куликовом поле стало бездействие пожарных", может вызвать лишь горькую улыбку. Получается, что о действиях радикалов и о поджоге здания, вызвавшего задымление на этажах, речь уже не идет? Наверное, возгорание само по себе произошло – в силу естественных причин?

"Украинские правоохранительные органы за это время так и не смогли провести тщательного и объективного расследования, виновные не наказаны", – заявил депутат от "Оппоблока" Вадим Новинский во время выступления в ПАСЕ 25 апреля 2017 года и призвал европарламентариев предпринять меры по расследованию трагедии.

Кстати, в Международном уголовном суде в Гааге не считают погибших 2 мая одесситов сепаратистами – как это принято в украинском политическом дискурсе. Международный уголовный суд называет погибших сторонниками федерализации.

Но воинствующим радикалам не нужен какой-либо диалог или разбирательство в тонкостях формулировок авторитетных международных организаций. Верные своим методам, под фонограмму любимого, но уже заезженного шлягера – о "российском вторжении", – они придумали собственный рецепт наведения порядка в городе – ввести спецназ, огородить Куликово поле и парк Шевченко от "ваты".

Также они анонсировали на 2 мая в Одессе проведение митинга "в честь годовщины победы". Об этом сообщает "Оперативный штаб патриотических сил Одесской области", куда входят "Самооборона Майдана", "Правый сектор", "Автомайдан" и т.п.

"2 мая прошлого года, благодаря слаженным и смелым действиям одесситов, планы оккупантов и их пособников были сорваны. В тот день все мы боролись и победили!" – заявляют националисты.

В этот раз, наверное, тоже будет "победа"? Над кем? Над мирными одесситами, которые собираются возложить цветы и почтить память погибших земляков? Ведь все мы прекрасно помним, как проходило возложение цветов на Аллее Славы у могилы Неизвестному матросу 10 апреля 2017 года. Тогда силам Нацполиции удалось удержать ситуацию под контролем и не допустить расправы над участниками Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Но сегодня ситуация куда более взрывоопасна, ведь многие националисты в соцсетях говорят о "реванше" за 10 апреля.

Вот и получается, что никакой "руки Кремля" не надо – сами рады стараться. Нежелание власти провести компетентное расследование майской трагедии, унять активистов и обойтись без демонстрации силы – все это и есть главными факторами дестабилизации.