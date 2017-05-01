А он, мятежный, ищет бури… Одесса 2-го мая, накануне

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Одесса

В последнюю неделю в украинском новостийном пространстве не проходит и дня без тревожных сообщений об Одессе. Основной лейтмотив — годовщина трагедии 2-го мая в Южной Пальмире обещает быть особенно горячей. Готов и остросюжетный сценарий — с одной стороны Куликового поля почтить память погибших придут тысячи одесситов, с другой — навстречу им выдвинутся полчища патриотов-радикалов, столкновения с которыми избежать не удастся.

Свои заботы

Но, будучи в Одессе, и читая сводки новостей из Киева, автору этих строк оставалось только восхищаться умению центральных властей нагнетать ситуацию. Цель информационной кампании ясна и ребенку — после таких тревожных сообщений любой здравомыслящий человек предпочтет помянуть погибших в Доме профсоюза дома на кухне, чем прийти на Куликово поле с цветами в руках.

Хотя, по факту, за неделю до часа "икс" в Одессе и близко не наблюдается того, о чем, сгущая краски, пишут контролируемые Банковой масс-медиа. Город живет своей жизнью и локальные проблемы волнуют одесситов гораздо больше полумифических столкновений в ближайший вторник. Например, "какого-то придурка", заминировавшего в поминальный день Радоницу одно из главных кладбищ в Одессе вспоминают "не злым, тихим" гораздо чаще, чем Арсена Авакова и Антона Геращенко, сделавших ряд заявлений накануне 2-го мая.

Не до улиц

На порядок меньше чем блоггеров заботит одесситов и широко обсуждаемый вопрос с обратным переименованием декоммунизированых улиц.

Жителей больше волнуют восьмибалльные пробки из-за перерытого вдоль и поперек исторического центра, а то как будут называться улицы — дело десятое.

"О чем вы говорите?! Сейчас в Одессе пробок нет разве что ночью", — возмущается колоритный таксист на повидавшем многое на своем веку "пыжике". "Все нескончаемо чинят, ремонтируют, вон даже до Потемкинской лестницы добрались. А толку? Потом все равно будут переделывать".

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И действительно — огражденная строительными лесами главная достопримечательность Одессы выглядит удручающе. Равно как и еще одна визитная карточка города — Дюк Ришелье, одиноко наблюдающий за разрухой вокруг. Смотрит на одесситов, но уже с плакатов афиш певец Олег Скрипка, запланировавший на июнь большой концерт в Жемчужине у моря. Хотя, после недавнего скандала с "гетто" шансы на аншлаг исполнителя в русскоязычной Одессе, похоже, близятся к нулю.

Тревожные ожидания

Впрочем, почему-то нет сомнений, что 2-го мая, в день годовщины страшной трагедии в Одессе забудут о местных проблемах, пробках и Скрипке и хоть и не массово, но все же придут к Дому профсоюзов. Уже сейчас здесь можно увидеть островки цветов, кресты на фасаде здания, стихи-распечатки и граффити-призывы всегда помнить о том, что здесь произошло три года назад. Хотя те, кто и без напоминания придет во вторник на Куликово поле не стесняются в своих оценках. В их матрице сознания вся вина за произошедшее три года назад лежит на тех, кто по сей день находится при власти и сегодня делает все для того, чтобы люди, как минимум, проигнорировали траурную дату.

О том, что ожидается 2-го мая возле Дома профсоюзов, в комментарии РИА Новости Украина рассказал глава движения "Куликово поле" Морис Ибрагим. Именно это движение взяло на себя организацию мероприятий памяти погибших. Всю неделю активисты раздавали и расклеивали листовки с призывом почтить память убитых.

"Как и каждый год, в 14 часов дня мы собираемся провести поминальный митинг. На днях у нас была встреча с представителями полиции и СБУ и они пообещали обеспечить безопасность. Было договорено, что проход на Куликово поле будет совершаться через металлоискатели. В этом нет ничего страшного, для нас это даже хорошо — на площадь не смогут попасть разного рода проходимцы с оружием. Как готовимся? Проводим инструктаж среди людей, чтобы никто не велся на провокации. Ведь случиться может все, что угодно — кто-то может прийти сюда с флагами и лозунгами, которые мы не приветствуем. К сожалению, не исключаю и нападений, как это было на День освобождения Одессы, когда одного из наших сторонников избили прямо возле Аллеи славы", — рассказал он.

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Лидер "куликовцев" уверен, что 2-го мая одесситы не побоятся прийти к Дому профсоюзов.

"В прошлом году, несмотря на то, что людей не пускали на Куликово поле, здесь постоянно находилось около трех-четырех тысяч человек. В течение дня на площадь приходило около пятнадцати тысяч. Не сомневаюсь, что в этот раз людей будет, как минимум, столько же. Боимся ли мы радикалов, которых по слухам уже свозят в Одессу? Страха, как такового, нет — есть переживания, ведь хоть силовики и гарантировали безопасность проведения мероприятия, случиться может все, что угодно", — заявил глава "Куликово поля".

Игра мускулами

Готовятся ко 2-му мая и силовики — как стало известно, в памятный день на улицы будет выведен весь личный состав полиции. Кроме того, из других областей в Одессу прибыли около полутора тысяч бойцов подразделений Нацгвардии. А чтобы никому не повадно было устраивать провокации в пятницу прямо на Куликовом поле были проведены специальные учения, немало удивившие местных жителей. Получилось ли у крепких бойцов с полной выкладкой своим грозным видом отбить охоту у радикалов, покажет памятный день.

В режиме "готовности номер один" пребывают и власти. Губернатор Одесчины Максим Степанов предупредил, что лица, намеревающиеся устроить провокации 2 мая, сразу же "поедут в каталажку".

"Реакция полиции будет жесткой в рамках закона. На любые провокации — вне зависимости от того, на каком языке и под какими флагами — не имеет значения", — пригрозил чиновник.