Возле Куликового поля в Одессе найден рюкзак со взрывчаткой

Пресс-служба Одесской полиции
КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. В Одессе на Привокзальной площади, в районе Куликова поля, полиция нашла рюкзак со взрывчаткой, сообщили в областной полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.
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В рюкзаке также были обнаружены гранаты "Ф-1", "РГМ", "РДГ-2 Б", имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400.
Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.
Обстоятельства инцидента выясняются.
В середине апреля в заброшенном доме Харькова изъяли пакеты со взрывчаткой.