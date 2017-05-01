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    Возле Куликового поля в Одессе найден рюкзак со взрывчаткой

    (обновлено: )102
    В рюкзаке также были обнаружены гранаты "Ф-1", "РГМ", "РДГ-2 Б", имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400.
    В Одессе возле Куликового поля найден рюкзак со взрывчаткой
    Пресс-служба Одесской полиции

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. В Одессе на Привокзальной площади, в районе Куликова поля, полиция нашла рюкзак со взрывчаткой, сообщили в областной полиции. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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    В рюкзаке также были обнаружены гранаты "Ф-1", "РГМ", "РДГ-2 Б", имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400.

    Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

    Обстоятельства инцидента выясняются.

    В середине апреля в заброшенном доме Харькова изъяли пакеты со взрывчаткой.

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