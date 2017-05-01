Одесса: воспоминание о "так называемой власти"

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Роман Степняк

В Одессе что-то назревает. Такое впечатление, что критическая масса ошибок, которые допустила власть в последние годы, переполнила допустимый уровень терпения, характерный для толерантного города. Одесситы накануне третьей годовщины событий в Доме профсоюзов все настойчивее требуют уважительного к себе отношения.

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Маркером такого требования стало решение городского совета от 26 апреля. Депутаты большинством голосов отменили переименование улиц города, осуществленного в 2016 году в рамках декоммунизации. Надо понимать, что такое решение вполне в компетенции органов местного самоуправления, особенно в свете риторики о всеобщей децентрализации власти.

Однако децентрализация децентрализацией, а указания сверху прежде всего. Уже на следующий день прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по этому решению. Тут же подсуетилась вся судебная рать региона и Приморский районный суд отменил решение горсовета. Вполне возможно, что такое решение входит в компетенцию суда, что-то наверняка депутаты нарушили, вернув улице Шухевича прежнее название Жукова, но любая власть, в том числе судебная, должна хотя бы разобраться в причинах и попытаться предсказать последствия.

В Киеве этого оказалось мало, глава МВД Арсен Аваков вместе с главой президентской администрации Игорем Райниным пригласили на беседу мэра Одессы Геннадия Труханова и провели с ним "аргументированную" беседу. Пока мэр раздумывал об предъявленных "аргументах", Арсен Аваков уже за него все решил и сообщил об этом на весь Twitter: "Провели с И. Райниным встречу с мэром Одессы. Хорошо, аргументированно поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение Совета".

То, что правом вето, говоря строго юридически, мэр не обладает, министра МВД не интересует. Он просто так выразился, он министр, ему можно. На самом деле мэр, ровно как любой глава местного совета, может вернуть документ совету и потребовать внести в него соответствующие изменения. Совет в свою очередь может их принять или не принять, а в случае, если за документ проголосует две трети депутатов, то мэр обязан дать документу "зеленый свет".

Но что делать мэру, если за него уже все решено? Депутаты тоже люди и Twitter министра наверняка читают. И у них есть какая-то гордость, пусть и не настолько революционная, как на Банковой. И самолюбие тоже имеется. Более того, за ними ведь избиратели, а жизнь такая, что до очередных или и вовсе внеочередных выборов рукой подать.

Одессе выпала, возможно, наиболее трагическая судьба в современной украинской истории. Город у моря никак не отличался на политическом ландшафте страны и все революционные вихри, казалось, его минуют. Но не обошлось. 2 мая 2014 года, когда еще не было войны, а события на Донбассе вполне вписывались в антитеррористическую операцию, революционная власть решила город проучить и приручить. То, что произошло в Доме профсоюзов, известно всему миру. Власти никак не хотят это называть преступлением, а все расследования зашли в глухой угол. Возможно, отсутствие результатов в поиске виновных как-то объясняют в Киеве и Европе, но в Одессе вопросов на этот счет нет.

Следующий эксперимент власть организовала назначением на пост губернатора непонятного и непредсказуемого Михаэла Саакашвили. Сейчас, по истечению времени, можно предположить, что идея эта вряд ли принадлежала президенту Порошенко. Несмотря на близкое знакомство с "грузинским реформатором", а может быть, именно благодаря этому, вряд ли Петр Алексеевич питал особые дружеские чувства к однокашнику по университету.

Но сложилось так, что гарант далеко не все в своей стране мог гарантировать, а Михаэл был проверенным бойцом "цветных революций", и у него больше сложилось с американским послом, чем с родным президентом. Джеффри Пайетт к Одессе пытал особые чувства и даже пытался кое-что из задуманного превратить в жизнь.

Вот картина маслом, простите, запись в официальном аккаунте главы Одесской области Михаила Саакашвили тех июльских дней: "Договорились, что американские полицейские из Калифорнии будут тренировать новую одесскую полицию. Также в рамках одесского антикоррупционного натиска американское правительство согласилось дать средства на заработные платы новой команде". В переводе с одесского следовало понимать, что Саакашвили и его ближайшие сотрудники переходили на содержание американского государства. Джеффри Пайетт выразил полную поддержку всем реформаторским намерениям грузинского легионера и дал понять, что лично приложит все усилия для того, чтобы Одесса стала примером для всей Украины.

Однако что-то не срослось, то ли американцы денег не дали, то ли организаторских способностей у Михо не хватило, но вскоре пришлось ему распрощаться с должностью и распустить свою команду. И если президенту хочется побыстрее об этом эксперименте забыть, как о неприятном сне, то одесситы, хоть и люди с определенным чувством сарказма, но не до такой же степени. Они вспомнят об этом эксперименте еще не раз, и напомнят, что так с регионом поступать нельзя.

Они уже начинают об этом говорить. В городе ситуация накалена до предела. Если кому-то нужно, чтобы Одесса вспыхнула, то достаточно поднести зажженную спичку. Такой спичкой может оказаться и пост в Twitter Арсена Авакова, и заявление главы Института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что освобождение города от фашистов является "так называемым", и любой другой опрометчивый шаг кого-либо из так называемых вершителей судеб на Печерских холмах.