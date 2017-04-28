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    Общество

    В Одессе облили краской мемориальную доску Жукова

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    Мемориальная доска Георгию Жукову установлена на здании военкомата на углу Канатной и Пироговской. Инцидент произошел прямо у таблички "Граница поста".
    Активисты облили краской мемориальную доску Жукова в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Активисты организации "Совет общественной безопасности" облили красной краской мемориальную доску советскому военачальнику и партийному руководителю Георгию Жукову на стене военкомата, расположенного на углу Канатной и Пироговской в Одессе.

    Инцидент произошел у таблички "Граница поста".

    Думская.net
    Активисты облили краской мемориальную доску Жукова в Одессе

    "Караул явное посягательство на военный объект проигнорировал. Видимо, у него был тихий час", — пишет местное издание "Думская".

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    Ранее в Одессе с трудом и разрушениями была демонтирована мемориальная доска большевистскому командиру, участнику Гражданской войны Григорию Котовскому.

    А накануне в Харькове неизвестные вандалы разбили мемориальные доски деятелям российского революционного движения Степану Халтурину и Матвею Муранову.

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