В Одессе облили краской мемориальную доску Жукова

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Активисты организации "Совет общественной безопасности" облили красной краской мемориальную доску советскому военачальнику и партийному руководителю Георгию Жукову на стене военкомата, расположенного на углу Канатной и Пироговской в Одессе.

Инцидент произошел у таблички "Граница поста".

Думская.net Активисты облили краской мемориальную доску Жукова в Одессе

"Караул явное посягательство на военный объект проигнорировал. Видимо, у него был тихий час", — пишет местное издание "Думская".

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Ранее в Одессе с трудом и разрушениями была демонтирована мемориальная доска большевистскому командиру, участнику Гражданской войны Григорию Котовскому.

А накануне в Харькове неизвестные вандалы разбили мемориальные доски деятелям российского революционного движения Степану Халтурину и Матвею Муранову.