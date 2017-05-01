Лидер движения "Куликово поле": 2 мая в Одессе может случиться, что угодно

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Одесса

Полиция Одесской области сообщила, что более 2 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок в Одессе 2 мая — в годовщину трагических событий, произошедших в городе в 2014 году и ставших причиной гибели 48 человек.

Читайте также: Спецкор: в Одессе начинают привыкать к усиленной охране и металлоискателям

О том, что ожидается 2-го мая возле Дома профсоюзов, в комментарии РИА Новости Украина рассказал глава движения "Куликово поле" Морис Ибрагим. Именно оно взяло на себя организацию мероприятий памяти погибших. Всю неделю активисты раздавали и расклеивали листовки с призывом почтить память убитых.

"Как и каждый год, в 14 часов дня мы собираемся провести поминальный митинг. На днях у нас была встреча с представителями полиции и СБУ и они пообещали обеспечить безопасность. Было договорено, что проход на Куликово поле будет совершаться через металлоискатели. В этом нет ничего страшного, для нас это даже хорошо — на площадь не смогут попасть разного рода проходимцы с оружием. Как готовимся? Проводим инструктаж среди людей, чтобы никто не велся на провокации. Ведь случиться может все, что угодно — кто-то может прийти сюда с флагами и лозунгами, которые мы не приветствуем. К сожалению, не исключаю и нападений, как это было на День освобождения Одессы, когда одного из наших сторонников избили прямо возле Аллеи славы", — рассказал он.

Лидер "куликовцев" уверен, что 2-го мая одесситы не побоятся прийти к Дому профсоюзов.

"В прошлом году, несмотря на то, что людей не пускали на Куликово поле, здесь постоянно находилось около трех-четырех тысяч человек. В течение дня на площадь приходило около пятнадцати тысяч. Не сомневаюсь, что в этот раз людей будет, как минимум, столько же. Боимся ли мы радикалов, которых по слухам уже свозят в Одессу? Страха, как такового, нет — есть переживания, ведь хоть силовики и гарантировали безопасность проведения мероприятия, случиться может все, что угодно", - заявил глава "Куликово поля".