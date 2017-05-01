В атмосфере тревоги. Одесса готовится к 2 мая

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В тревожном ожидании

В Одессе готовятся к годовщине трагических событий 2 мая. Обстановка в этот день традиционно накаляется. "Куликовцы", представители "Правого сектора", а также родные погибших уже заявили о желании провести траурные митинги на Куликовом поле.

Сергей Стерненко, с недавнего времени уже экс-руководитель одесской ячейки "Правого сектора", заверил, что представители движения будут лишь присматривать за порядком. Также возложить цветы придут сторонники движения "Куликово поле", однако никаких радикальных заявлений они пока не делают.

Тем временем, правоохранители уже готовятся к возможным провокациям. В СБУ ожидают напряженной обстановки. В связи с этим с 1 по 9 мая обещают усилить охрану, бросая дополнительные силы в места скопления людей. Однако в полиции пока решили не обращаться за помощью к правоохранителям из других регионов.

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"Мы попытаемся максимально задействовать все наши подразделения, привлечь служащих Нацгвардии, чтобы обеспечить общественный порядок на массовых мероприятиях в мае", – цитирует "Комсомольская правда в Украине" главу полиции Одесской области Дмитрия Головина.

В то же время новоиспеченный председатель Одесской ОГА Максим Степанов предупредил, что правоохранители в случае беспорядков будут действовать настолько жестко, насколько позволит закон.

"Тот, кто будет нарушать — поедет в каталажку", — сказал он.

В аппарате главы СБУ отмечают, что тщательно проверяют информацию о провокациях. По словам руководителя аппарата Александра Ткачука, пока нет данных о конкретно готовящихся диверсиях. В то же время в СБУ просят быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах, а также людях, чье поведение настораживает.

Тем временем, одесские власти в канун годовщины трагедии так и не поддержали инициативу об установке памятника погибшим в Доме профсоюзов. С такой инициативой выступил депутат от "Оппоблока" Богдан Гиганов.

Также депутаты возмутились предложением Гиганова почтить погибших минутой молчания.

Мэр города Геннадий Труханов считает, что это чисто политический вопрос, а почтить память погибших можно и в соответствующих храмах.

В полной осаде

По опыту предыдущих лет, 2 мая в Одессе не обходится без инцидентов. В прошлом году годовщина трагедии превратилась в настоящее противостояние силовиков и митингующих.

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За несколько дней до годовщины трагедии губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента ввести дополнительные силы правоохранителей в город. В итоге в Одессе появились представители полка "Азов", которые были призваны контролировать ситуацию в городе. Куликово поле было полностью заблокировано и окружено силовиками.

При этом одесситы так и не смогли попасть на Куликово поле и возложить цветы у Дома профсоюзов из-за сообщений о минировании места трагедии.

В итоге взрывчатку искали весь день, а людей на Куликово поле так и не пустили. Люди оставляли цветы у кордона полиции.

Вокруг оцепленного поля прошло несколько малых потасовок, но на этом всё и закончилось.

Прилетевших на официальную панихиду по погибшим депутатов от "Оппоблока" Юрия Бойко и Вадима Новинского проукраинские активисты не выпустили даже из аэропорта.

Шествия и траурные митинги

В 2015 году траурные мероприятия прошли не только в Одессе, но и в Киеве. Однако обошлось без происшествий.

На траурный митинг 2 мая к Дому профсоюзов пришли около сотни активистов Куликова поля и завесили забор, покрашенный в цвета украинского флага, черной тканью. Затем на забор повесили большой баннер с портретами погибших на Куликовом поле. К Дому профсоюзов люди несли цветы, свечи и даже картины, отражающие восприятие трагедии.

На улицах за порядком следили сотни силовиков, а на Куликовом поле установили металлодетекторы.

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Также траурное шествие прошло и в Киеве. Участники шествия прошли по Крещатику с украинскими флагами и транспарантами "Не забудем Одессу! Не забудем, не простим!".

Черный день календаря

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. Посте стычки в центре города проукраинские активисты оттеснили оппонентов: часть находящихся на Куликовом поле активистов бежала, а часть укрылась в Доме профсоюзов. В здание они занесли ящики с "коктейлями Молотова" и компонентами для их изготовления, а также деревянные поддоны, которые использовали для возведения баррикады в вестибюле.

Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. В результате стрельбы и обмена "коктейлями" здание загорелось – из-за невозможности выбраться погибло 48 человек (42 из которых сгорели) и 208 получили ранения.

Изначально в мае 2014 года силовики называли основной версией причин беспорядков в Одессе провокации пророссийски настроенных лиц. В МВД говорили, что беспорядки были организованы и умышленно спланированы, и к ним причастна "группа экстремистов".

С трагической даты прошло уже три года, но расследование до сих пор не завершено. После трагических событий правоохранители задержали более 160 подозреваемых в участии в столкновениях. Прокуратура передала в суд обвинительные акты по 22 участникам событий.

Что касается событий на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, то о подозрении пока никому не объявлено.

В сентябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило личности практически всех, кто стрелял, их будут судить заочно. Также, по его словам, удалось установить личность человека, давшего команду забаррикадировать Дом профсоюзов и заносить внутрь горюче-смазочные материалы, а также личности двух снайперов, стрелявших с крыши.

Генпрокурор заверял, что радикалы, которые подожгли Дом профсоюзов "коктейлями Молотова", понесут ответственность.

По материалам из открытых источников интернет