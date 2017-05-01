Скорик: в Одессе будет пекло, власть и радикалы готовят провокации 2-го мая

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Одесса

Очередная годовщина трагедии 2-го мая 2014-го года в Одессе рискует обернуться новыми потрясениями. Жителям Южной Пальмиры, которые хотели бы почтить память погибших в Доме профсоюзов, уже сейчас непрозрачно намекают — в этот день будет горячо и лучше остаться дома. О том, какие мероприятия планируются в траурный день, провокациях, которые подготовила власть и ходе расследования событий трехлетней давности, в интервью РИА Новости Украина рассказал экс-губернатор Одесской области, народный депутат от "Оппозиционного блока" Николай Скорик.

Чем на сегодняшний день является 2-е мая для Одессы и ее жителей?

— Для подавляющего большинства в первую очередь — это день траура, и я считаю, это правильно. Нужно отдать должное городской власти, которая в свое время приняла распоряжение о том, что этот день в Одессе будет памятным и траурным. Погибли люди по разные сторон баррикад, считаю долгом почтить память как одних, так других. Одним из наших предложений было — сделать два одинаковых памятника на Куликовом поле или в районе Греческой улицы, где развивались основные кровавые события. Если Украина называет себя европейским государством, то главной ценностью здесь должна быть жизнь человека, каких бы политических взглядов он не придерживался.

Готовит ли ваша политсила какие-то акции в день памяти?

— В этот раз ничего особенного не планируется. В прошлые годы мы с коллегами по партии возлагали цветы возле здания Дома профсоюзов, примерно так же будет и в этот раз. То, что в прошлом году сделал Михаил Саакашвили, когда Куликово поле "минировали" со всех сторон, а людей с цветами банально не пропускали на площадь — в корне неправильно. Кто бы что ни говорил, а людям нужно дать возможность почтить память близких и просто своих сограждан. Поверьте, в Одессе — это трагедия для каждого. В том числе и лично для меня — в Доме профсоюзов погиб мой товарищ, депутат Одесского облсовета Вячеслав Маркин. Как и большинство убитых, он не был кровожадным сепаратистом, а был обычным нормальным человеком. Но его убили — есть кадры, на которых его добивают и выбрасывают из окна. Всего лишь за то, что, будучи украинским гражданином, он имел собственные взгляды на то, как должна развиваться его страна.

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На каком этапе сегодня находится официальное расследование трагедии 2-го мая?

— Мы продвигаем эту тему в Европейском суде по правам человека, Международном суде в Гааге. Недавно один из лидеров нашей фракции Вадим Новинский выступал с докладом на сессии в ПАСЕ. До тех пор, пока не будут наказаны виновные, мы будем заниматься этим вопросом. Как народный депутат, я просил Верховную Раду вернуть Следственную комиссию по данному вопросу, с тем, чтобы парламент мог дать дополнительный импульс расследованию. Ведь ненормально, когда сегодня больше двадцати человек сидят в СИЗО, не происходит никаких следственных действий, а другим участникам происшествия даже не предъявлено никаких обвинений.

Есть ли шансы, что подобная комиссия при нынешней Верховной Раде все же будет создана?

— Сложно сказать. Понятно, что вместо реального расследования власти проще сделать на 2-е мая очередную провокацию, заявив о "кровожадных сепаратистах". Не сомневаюсь, что руководство страны как раз и готовит нечто подобное с тем, чтобы потом рассказывать о том, как Путин плетет какие-то сети. Но ведь это бред сивой кобылы… Более того, все негативное, что происходит в Одессе, делается руками власти.

Что вы имеете в виду?

Взять тех же бесчинствующих в Одессе радикалов — это люди, которые полностью контролируются сверху. Во главе радикальных организаций стоят милицейские и СБУшные агенты, а проще говоря, "стукачи". Сегодня эти люди стали большими общественными деятелями, но в реальности это, ни что иное, как попытка заменить классические уголовные "крыши", на патриотические. К слову, выдвинутая недавно инициатива того, чтобы активисты декламировали свои доходы, пролила бы свет на многие вещи. Например, большой деятель и лидер, так называемого, одесского Автомайдана Евгений Резвушкин только за прошлый год купил себе четыре машины. При том, что он нигде не работает, деньги откуда-то берутся…

Намекаете на то, что новый повод "подзаработать" появится как раз 2-го мая?

— Все будет зависеть от того, какую цель преследуют эти люди. Надеюсь, что разум все-таки возьмет верх. Надеюсь, власть сумеет обеспечить безопасность людей, который придут почтить память родных и близких. Тем не менее, есть версия, что милиция попытается "отыграться" и показать, какая она патриотичная. В целом же, я общался на тему 2-го мая с губернатором Одесской области Максимом Степановым, его позиция — ни в коем случае не допустить провокаций.

Между тем, вокруг предстоящей даты курсирует немало тревожных слухов.

— Дело в том, что Одесса уже сейчас наводняется радикальными элементами. По моим данным, в город заехали боевики из других городов, готовятся провокации. Ко 2-му мая однозначно готовятся. В среде одесситов нагнетается обстановка страха. К примеру, на днях сначала "заминировали" университет имени Мечникова, после этого на Радоницу, в поминальный день не пускали людей на одно из самых больших кладбищ, заявив о его "минировании". Кроме того, активно курсирует информация о том, что на "раскачку" ситуации в Одессе выделено 27 миллионов гривен. Все это делается для того, чтобы люди боялись выйти на улицу.

Как думаете, тревожные сообщения остановят одесситов?

— В последние годы на Куликово поле приходили абсолютно аполитичные люди, для которых это колоссальная трагедия. Ведь 2-го мая погибли те, кто не был никакими боевиками или сепаратистами, с обычными людьми с гражданской позицией. Люди понимают, что это для Одессы, что здесь нельзя молчать. В то же время после таких актов запугивания любой тысячу раз подумает, стоит ли становиться участником нового пекла…

Почему за три года расследование трагедии 2-го мая 2014-го не продвинулось ни на йоту?

— Все просто — те, кто несет прямую ответственность за эти события, сегодня находятся на высоких властных должностях. Эти люди прекрасно понимают, что выдергивая по одной ниточке, можно в итоге распутать весь этот свитер. Расследование не выгодно власти, потому что случившееся 2-го мая было искусственным образом спровоцировано. Людей убили для того, чтобы запугать Одессу, Украину, исключить любые проявления сопротивления новой власти. Нужно было потопить любые протесты в крови, показать, что будет с теми, кто будет выступать против действующей власти. К слову, в докладе ООН зафиксировано, что активизация событий на Донбассе произошла именно после 2-го мая в Одессе. То, что мы имеем сегодня на востоке — прямое следствие событий на Куликовом поле. Сейчас причастных к этому страшному преступлению крайне важно сменить повестку — эти политики и чиновники поняли, что тема сама не рассосется, Европа и США попросту не дадут этого сделать.

Какие шаги в этом направлении предпринимает Запад?

— Международные партнеры требуют всестороннего расследования. На Западе считают, что если власть говорит о том, что 2-го мая защитила Украину, то нужно назвать имена этих героев-защитников. Если же это было преступление, то его организаторов и исполнителей необходимо наказать. Если же не произошло ни того, ни другого, то в Украине не работают государственные институты. Именно этом говорят доклады всех мониторинговых миссий — начиная с ОБСЕ и заканчивая ООН.

Какова, на ваш взгляд, вероятность того, что в деле 2-го мая 2014-го года когда-нибудь все же будет поставлена точка?

— Нынешняя власть точно не продвинется в этом направлении, потому что политики этого не хотят. Верховная Рада сегодня вмешивается во все сферы жизни людей, а здесь погибли десятки украинцев, но максимум, что мы слышим в ответ: "Ну, Царствие им небесное"…