Как это делалось в Одессе: идеологический пристрел к 2 мая

Василий Стоякин, обозреватель

26 апреля Одесский горсовет утвердил названия 1531 улицы, переулка, проспекта и т.п., вернув некоторые названия улиц, переименованных главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили в мае 2016 года. Решение поддержали 46 депутатов.

В частности, депутаты имплементировали решение историко-топонимической комиссии горсовета о возвращении старых названий улице 25-й Чапаевской дивизии, улице и переулку Бабушкина, улицам Гайдара, Белинского, Терешковой, проспекту Маршала Жукова и другим.

Вместе с тем ул. Карла Либкнехта стала ул. Небесной сотни, а переулок К. Либкнехта – переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков – Староказачьими переулками и т.д.

Декоммунизация с Малой Арнаутской

Собственно говоря, декоммунизация была проведена распоряжением главы Одессой ОГА Михаилом Саакашвили 21 мая прошлого года. При этом, губернатор, судя по всему – традиционно находясь под влиянием волшебного порошка, творил историю.

Во-первых, распоряжение было уже третьим по счету. На сайте ОГА аналогичный документ появлялся два раза – 28 октября 2015 и 10 мая 2016. Как пояснили в пресс-службе, их опубликовали по ошибке (!). Тогда подпись на указах стояли вице-губернатора Владимира Жмака.

Трудно даже представить, с чем была связана эта особенность, если учесть, что Саакашвили за отсутствие декоммунизации критиковался самим директором Института национального склероза им. Альцгеймера Вятровичем. Скорее всего, для подписания столь важной бумаги Саакашвили просто не могли найти. Это в Грузии "гражданские активисты" постоянно вытаскивали президента то из наркотических притонов, то из "хвойдарень". Одесским балабам было не до того.

Во-вторых, распоряжение оказалось вопиюще некомпетентным.

Например, была переименована улица, названная в честь литературного критика 19 века Виссариона Белинского. Ее по ошибке решили декоммунизировать, спутав с Белинским Владиславом Варфоломеевичем, участник Январского восстания 1918 года. Я, правда, полагаю, что это клевета. Уверен, что заместитель Саакашвили Соломия Бобровская, родившаяся в 1989 году на Волыни, учившаяся во Львовском университете и никакого отношения к Одессе никогда не имевшая, ничего не знает ни о том, ни о другом Белинском.

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В-третьих, распоряжение противоречило закону, на что обратил внимание депутат Рады от Оппоблока Николай Скорик. 30 июня 2016 года он подал иск в Одесский окружной административный суд о признании противоправным и отмене распоряжения председателя ОГА.

С одной стороны, своим решением ОГА превысила свои полномочия (по закону решения о переименованиях принимают представительские органы). С другой же стороны, многие названия улиц (в частности те, которые посвящены героям Великой Отечественной Войны) просто не подпадают под закон о декоммунизации.

Впрочем, суд нашел способ выкрутиться – Скорик обратился в суд как депутат, а не как житель Одессы, и от него потребовали обоснований, что он является субъектом правоотношений, на которого распространяется действие оспариваемого акта.

Так или иначе, но решение Одесского горсовета просто возвращает ситуацию с переименованиями в законное русло. Однако, среди госчиновников и "патриотической общественности" факт того, что где-то в нашей европейской стране работает закон (пусть даже столь идиотский, как закон о декоммунизации) вызвал настоящую истерику.

"Шеф, усьо пропало"

Прокуратура Одесской области немедленно начала уголовное производство по факту переименования улиц. Прокуроры обнаружили в решении горсовета "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики" и пропаганду "коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Вятрович написал в Фейсбуке (оттуда он в последнее время не вылазит – боится получить по голове): "Возвращение старых коммунистических названий является незаконным. Более того – это пропаганда коммунистического тоталитарного режима. Если Труханов подпишет это решение, то должен быть привлечен к уголовной ответственности". Немного позже он же сообщил, что "события, произошедшие несколько недель назад, когда отмечалось так называемое освобождение (кстати, прокуратура в этом пропаганду "национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима не видит? Нет? Это я так спорсил… – Авт.) Одессы, стали первым шагом к тому, чтобы раскручивать тему "рекоммунизации" и готовиться ко 2 мая и 9 мая".

Считает решение провокационным и новый глава ОГА Максим Степанов: "Внезапно накануне трагических событий 2 мая депутаты горсовета принимают решение вернуть улицам старые названия. Да, в прошлогоднем варианте есть неоднозначные моменты, которые необходимо было обсуждать с жителями и обязательно провести общественные слушания. Но то, что произошло вчера – это провокация".

В качестве примера Степанов назвал Валентину Терешкову, которая хотя и была первой женщиной космонавтом, в 2014 году она, как депутат Совета Федерации Госдумы РФ, проголосовала за аннексию Крыма (интересно, что относительно Турчинова и Яценюка, которые никаких мер по деоккупации Крыма не предприняли, никто и ничего по сей день не говорит, но это уж не к Степанову претензия). Кстати, глава ОГА оказался из всех самым вменяемым. Он даже косвенно признал, что Саакавшвили нюхнул чего-то не того…

В конечном итоге, 28 апреля Приморский райсуд Одессы решение горсовета отменил. При этом он, с лихостью необычайной, вышел за пределы своей компетенции (такие дела подсудны только административным судам) и продемонстрировал завидную оперативность (сроки рассмотрения таких дел – не меньше 10-ти дней, но управились за два). Ситуация сразу вошла в привычное русло беззакония и чиновничьего беспредела. Все вздохнули спокойно.

Немножко угрозы национальной безопасности

27 апреля начальник УСБУ Сергей Батраков официально потребовал от мэра Геннадия Труханова отменить решение горсовета. Оно, оказывается, "провокационное", нарушает закон Украины о декоммунизации и "может спровоцировать негативные факторы, которые приведут к обострению общественно-политической ситуации и (…) могут быть использованы отдельными радикальными лицами для совершения экстремистских или террористических проявлений".

Я, правда, Батракова не совсем понял.

Во-первых, зачем вообще нужно СБУ, если у нее под носом происходят "террористические проявления".

Во-вторых, неясно, каким образом отказ от переименования способствует отсутствию "террористических проявлений".

В-третьих, куда смотрела СБУ в мае прошлого года. Или безграмотное и незаконное распоряжение Саакашвили к "террористическим проявлениям" не вело?

Думаю, таки да – террористы-то у нас все под управлением СБУ…

Но наиболее прекрасен был, как всегда самопровозглашенный советник министра внутренних дел Антон Геращенко по прозвищу "Антонина" (думаю, именно под этим именем он будет причислен к лику святых украинской революции агентом КГБ по кличке "Антонов").

По его мнению, "решение Одесского горсовета о возвращении старых названий улиц принятое перед 2 мая, — это один из элементов плана дестабилизации. Могу сказать следующее, — что план по дестабилизации не удастся, лица, которые принимали в этом участие и мотивы, которые в них есть, будут внимательно изучены СБУ и контрразведкой". Так же он сообщил, что решение горсовета является незаконным и неконституционным, и "когда будет решение суда, я поздравлю всех депутатов Одесского горсовета с тем, что ВР вас распустит".

Но мне все равно непонятно – если горсовет участвует в плане по дестабилизации, то чем занимается СБУ (мы знаем – переживает по поводу возможным "террористических проявлений")? И не приведет ли роспуск горсовета по явно надуманным основаниям к еще большей дестабилизации?

Впрочем, по поводу последнего пункта не будем забывать – человек, которого давеча "прокуратура Автономной республики Крым в экзиле" обвинила в государственной измене, как раз и может быть заинтересован в этой самой дестабилизации…

О 2 мая

Впрочем, если уж говорить о связи между решением горсовета и дестабилизацией накануне годовщины событий 2 мая, то связь таки есть.

За три года с момента майской трагедии дело по-прежнему не расследовано. Из последних новостей: "для расследования были назначены две новые экспертизы – химическая и судебно-баллистическая. Было сообщено о подозрении 3 участникам событий, после чего они были объявлены в розыск. Один из участников события 2 мая был задержан и в настоящее время находится под стражей".

Жители города, естественным образом, полагают, что над ними издеваются. И именно неспособность и нежелание власти хотя бы в этом вопросе пойти навстречу горожанам – наиболее очевидный корень дестабилизации.

Решение горсовета, пусть частное и самоочевидное с точки зрения закона, как раз следует рассматривать как меру, направленную на стабилизацию ситуации в городе. Но власть это не интересует. Ведь тогда Геращенко будет сложно рассуждать о провокациях российских спецслужб…

Сочувствую…