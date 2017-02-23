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    Общество

    Суд в Одессе продолжит рассмотрение дела о событиях 2 мая

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    Из-за смены состава суда было принято решение о рассмотрении дела заново. На предыдущем заседании суд приступил к повторному оглашению обвинения подсудимым.
    Судебное заседание в Одессе по делу 2 мая. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы в четверг продолжит рассмотрение дела о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года.

    Потасовка в суде Одессы по делу 2 мая
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    Драка в суде Одессы по делу "2 мая"

    Ранее было принято решение о рассмотрении дела заново из-за смены состава суда. На предыдущем заседании суд приступил к повторному оглашению обвинения подсудимым.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил о "серьезных подвижках" в расследовании событий 2 мая 2014 года в Одессе. Он отметил, что следствие установило личности практически всех, кто стрелял, их будут судить заочно. Также, по данным Луценко, следствию удалось установить личность человека, давшего команду забаррикадировать Дом профсоюзов и заносить внутрь горюче-смазочные материалы.

    Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

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