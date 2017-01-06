Суд в Одессе в пятницу продолжит рассмотрение дела о событиях 2 мая

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Малиновский районный суд Одессы в пятницу продолжит рассмотрение дела о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года.

Предыдущее заседание перенесли в связи с отсутствием нескольких фигурантов дела и адвокатов обвиняемых.

Ранее судом было принято решение о рассмотрении дела заново. Это связано с тем, что по украинскому законодательству в случае смены состава суда рассмотрение дела начинается заново. Решение о введении в состав коллегии судей Алексея Старикова вместо судьи Сергея Журика, который серьезно заболел, было принято 17 ноября прошлого года.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил о "серьезных подвижках" в расследовании событий. Он отметил, что следствие установило личности практически всех, кто стрелял, их будут судить заочно. Также, по данным Луценко, следствию удалось установить личность человека, давшего команду забаррикадировать Дом профсоюзов и заносить внутрь горюче-смазочные материалы.

В отчете международной консультативной группы Совета Европы по расследованию событий в Одессе говорится, что расследование трагедии Киевом не соответствовало требованиям Европейской конвенции по правам человека. В документе указано, что есть свидетельства участия милиции в трагедии. В Совете Европы считают, что недостатки в расследовании не дали установить виновных, существенного прогресса в деле достичь не удалось, независимого расследования обеспечено не было, а информация о ходе следствия поступала неравномерно.

В целом уголовное дело по событиям 2 мая состоит из нескольких эпизодов: о беспорядках и убийствах на Греческой площади, о гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов, о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей сотрудниками милиции и о халатности пожарных. По информации Генпрокуратуры Украины, в суд были направлены три уголовных производства по событиям на Греческой площади, только этот эпизод рассматривается судом.