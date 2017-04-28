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    Общество

    В Одессе пресекли провокации к 2 мая для российского ТВ - Геращенко

    (обновлено: )29602
    По данным Антона Геращенко, все попытки дестабилизировать ситуацию в Одессе "пресечены в зародыше". Он добавил, что планировалась организация найма за деньги нескольких сотен молодых людей для "хулиганских акций".
    Антон Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция пресекли попытки устроить провокации в Одессе, которые готовились на 2 мая.

    Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.
    Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк
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    "В Одессе все будет тихо и спокойно. И все попытки дестабилизировать ситуацию в Одессе, они пресечены уже до их начала. Благодаря тому, что, наконец-то, Служба безопасности Украины и полиция в этой части начали работать хорошо. У нас достаточно информации обо всех попытках организации таких акций, и они пресечены в зародыше", — сказал Геращенко в эфире "112 Украина".

    Он утверждает, что, "планировалась организация найма за деньги нескольких сотен молодых людей, которые должны были проводить хулиганские акции, которые затем бы освящались "стримерами" и показывались на российских телеканалах, что Одесса все равно бунтует".

    Ранее полиция Одесской области сообщила, что более 2 тысяч правоохранителей будет обеспечивать общественный порядок в Одессе 2 мая — в годовщину трагических событий, произошедших в городе в 2014 году и ставших причиной гибели 48 человек.

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