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    Суд арестовал экс-главу ГСЧС в Одесской области Боделана по делу 2 мая

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    По данным следствия, именно экс-глава управления Госслужбы Украины по ЧС в Одесской области Владимир Боделан распорядился не отправлять пожарные машины на Куликово поле до тех пор, пока он не отдаст об этом личный приказ.
    Владимир Боделан. Архивное фото
    ВК Владимира Боделана

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Суд арестовал бывшего начальника управления ГСЧС Украины в Одесской области Владимира Боделана по делу о трагедии в Одессе 2 марта 2014 года, передает одесское интернет-издание "Таймер".

    Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.
    Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк
    На холостом ходу. Два года расследования событий 2 мая в Одессе

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    "Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-главу управления Госслужбы Украины по ЧС в Одесской области Владимира Боделана по делу о ненадлежащем реагировании пожарных на сообщения о пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го года", — сообщает издание.

    По данным следствия, именно Боделан распорядился не отправлять пожарные машины на Куликово поле до тех пор, пока он не отдаст об этом личный приказ. В результате сотрудники ГСЧС на протяжении не менее получаса игнорировали звонки граждан о пожаре в Доме профсоюзов.

    Отсутствие реакции со стороны спасателей дало время устроенному активистами "Евромайдана" пожару разгореться и принять катастрофическую форму. После событий 2 мая Владимир Боделан неоднократно заявлял, что действовал исключительно в рамках должностных инструкций и не направлял пожарных на Куликово поле, опасаясь за их жизнь и здоровье.

    В 2016 году полиция и прокуратура открыли против Владимира Боделана и ряда его подчинённых уголовное дело, вскоре после этого Боделан покинул Украину. В марте 2016 он был объявлен в розыск.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил о "серьезных подвижках" в расследовании событий. Он отметил, что следствие установило личности практически всех, кто стрелял, их будут судить заочно. Также, по данным Луценко, следствию удалось установить личность человека, давшего команду забаррикадировать Дом профсоюзов и заносить внутрь горюче-смазочные материалы.

    В отчете международной консультативной группы Совета Европы по расследованию событий в Одессе говорится, что расследование трагедии Киевом не соответствовало требованиям Европейской конвенции по правам человека. В документе указано, что есть свидетельства участия милиции в трагедии. В Совете Европы считают, что недостатки в расследовании не дали установить виновных, существенного прогресса в деле достичь не удалось, независимого расследования обеспечено не было, а информация о ходе следствия поступала неравномерно.

    В целом уголовное дело по событиям 2 мая состоит из нескольких эпизодов: о беспорядках и убийствах на Греческой площади, о гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов, о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей сотрудниками милиции и о халатности пожарных. По информации Генпрокуратуры Украины, в суд были направлены три уголовных производства по событиям на Греческой площади, только этот эпизод рассматривается судом.

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