"Оппоблок" призвал 2 мая зажечь свечи в память о погибших в Одессе

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" предложила почтить память погибших в результате трагедии 2 мая 2014 года в Одессе всеукраинской акцией и зажечь в этот день в 19.00 свечи.

"Второго мая 2017 года во всех городах Украины и, в первую очередь, Одессе и Одесской области в память о жертвах Одесской трагедии пройдут молебны. Кроме этого, "Оппозиционный блок" обращается ко всем, для кого день 2 мая является днем скорби и траура, присоединиться к всеукраинской акции и зажечь в этот день ровно в 19.00 в своих домах свечи", — говорится в сообщении на сайте партии в пятницу.

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Николай Скорик также призвал воздержаться от провокаций в этот день, а власти города — обеспечить возможность проведения памятных мероприятий.

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Напомним, в последнее время в полицию часто поступают сообщения о минировании Дома профсоюзов, однако все они оказываются ложными.