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    Общество

    На дороге "Киев-Одесса" ограничили движение транспорта

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (44)

    (обновлено: )60
    Из-за сложных погодных условий, сильного снега, ветра и метели было запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств.
    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. С 19.00 20 апреля на участке с 308 по 464 км автодороги М-05 "Киев-Одесса" запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств.

    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
    Апрельский снег в Одессе

    Такая мера была введена из-за сложных погодных условий, сильного снега, ветра и метели, сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

    "Обращаемся к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами", — отмечается в сообщении.

    В полиции напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

    Напомним, в последнюю неделю в Украине значительно испортилась погода.

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