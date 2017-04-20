На дороге "Киев-Одесса" ограничили движение транспорта

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. С 19.00 20 апреля на участке с 308 по 464 км автодороги М-05 "Киев-Одесса" запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств.

Такая мера была введена из-за сложных погодных условий, сильного снега, ветра и метели, сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

"Обращаемся к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами", — отмечается в сообщении.

В полиции напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Напомним, в последнюю неделю в Украине значительно испортилась погода.