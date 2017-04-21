В Одессе определились с датой проведения гей-парада

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Одессе с 8 по 13 августа пройдет неделя прайд-мероприятий, завершит которую Марш равенства, сообщают местные СМИ, ссылаясь на решение организационного комитета фестиваля квир-культуры "ОдессаПрайд-2017".

Так, в рамках фестиваля запланирована работа дискусионных площадок, образовательных воркшопов, а также проведение встреч с представителями украинского и зарубежного ЛГБТ-сообщества.

Также в рамках прайд-недели состоится фестиваль креативных протестов.

В минувшем году в Марше равенства в Одессе приняли участие около 50 человек. Сообщалось о стычках — во время движения неизвестны пытались прорвать колонну активистов.

Напомним, представитель организации KyivPride Зорян Кись сообщил, что третий по счету Марш равенства в Киеве пройдет в середине июня.

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