Апрельский снег в Одессе

Из-за погоды власти просили одесситов без особой необходимости не выезжать и не оставлять свои транспортные средства под деревьями. Такое сообщение размещено на сайте мэрии.

В последние несколько дней в Украине ухудшились погодные условия. В нескольких регионах выпал снег.

Городские коммунальные службы Одессы были переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях.

Одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

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