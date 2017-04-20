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    Апрельский снег в Одессе

    (обновлено: )59
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы

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    Снег в Одессе

    Из-за погоды власти просили одесситов без особой необходимости не выезжать и не оставлять свои транспортные средства под деревьями. Такое сообщение размещено на сайте мэрии.

    В последние несколько дней в Украине ухудшились погодные условия. В нескольких регионах выпал снег.

    Городские коммунальные службы Одессы были переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях.

    Одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

    Смотрите также: Гололед в Словакии: столкнулись десятки машин, более 20 пострадавших

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