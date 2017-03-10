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    Общество

    Суд в Одессе перенес на 17 марта заседание по делу "2 мая"

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    Заседание было перенесено в связи с отсутствием двух обвиняемых и тем, что ряд адвокатов вышли из процесса на время повторного оглашения обвинения.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Малиновский районный суд Одессы решил перенести на 17 марта заседание по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, сообщил в пятницу РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Кирилл Шевчук.

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    В начале декабря 2016 года было принято решение о рассмотрении дела заново из-за смены состава суда. В феврале 2017 года суд приступил к повторному оглашению обвинения подсудимым.

    "Очередное заседание по делу 2 мая перенесено на 17 марта", — сказал Шевчук.

    Он отметил, что заседание перенесли в связи с отсутствием двух обвиняемых и тем, что ряд адвокатов вышли из процесса на время повторного оглашения обвинения.

    Шевчук подчеркнул, что это связано с материальным положением обвиняемых. По словам адвоката, оглашение приговора может занять не менее полугода и в этот период активные действия защиты не нужны. Вместе с тем обвиняемые будут обеспечены адвокатами, предоставленными государством.

    Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

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