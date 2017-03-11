наверх
11.03.201716:23
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция задержала подозреваемого по делу 2 мая в Одессе - прокуратура

    (обновлено: )14402
    Согласно информации, подозреваемый в активном участии в трагических событиях в Одессе был задержан 9 марта и скрывался до этого от полиции более трех лет.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Полиция задержала подозреваемого по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

    Нардеп от фракции Оппозиционного блока Сергей Ларин
    izvestia.kiev.ua
    "Похищение" Гончаренко всем напомнило о трагедии 2 мая в Одессе - Ларин

    Читайте также: Обзор мировых СМИ: на грани гумкатастрофы, увольнение прокуроров в США

    По данным ведомства, подозреваемый в активном участии в трагических событиях в Одессе был задержан 9 марта и скрывался до этого от правоохранителей более трех лет.

    "10 марта Приморский райсуд Одессы избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд также согласился с доводами прокурора о невозможности определения залога в связи с тяжестью преступления, приведшего к гибели людей", — говорится в сообщении.

    Прокуратура не приводит других подробностей и не уточняет фамилию или личность подозреваемого.

    Ранее сообщалось, что Малиновский районный суд Одессы решил перенести на 17 марта заседание по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Блокада в Конотопе
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Арест Насирова: вместо обвинения в коррупции будет очередной цирк – Рудяков
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Дмитрий Левусь
    Украина против России: суд в Гааге