Полиция задержала подозреваемого по делу 2 мая в Одессе - прокуратура

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Полиция задержала подозреваемого по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

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По данным ведомства, подозреваемый в активном участии в трагических событиях в Одессе был задержан 9 марта и скрывался до этого от правоохранителей более трех лет.

"10 марта Приморский райсуд Одессы избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд также согласился с доводами прокурора о невозможности определения залога в связи с тяжестью преступления, приведшего к гибели людей", — говорится в сообщении.

Прокуратура не приводит других подробностей и не уточняет фамилию или личность подозреваемого.

Ранее сообщалось, что Малиновский районный суд Одессы решил перенести на 17 марта заседание по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года.