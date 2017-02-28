наверх
28.02.201718:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    В ЕП прошли слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя"

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (140)

    (обновлено: )4530
    Организаторами слушаний стали депутаты Европарламента от Чехии Юрий Машталка и Татьяна Жданок от Латвии. Они считают, что до сих пор никакие официальные результаты расследования трагедии в Киеве так и не были представлены общественности.
    Зал заседаний Европарламента
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина. Слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли во вторник в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

    Директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Небоженко: три года Майдана выглядят как позор

    Организаторами мероприятия выступили депутаты Европарламента от Чехии Юрий Машталка и Татьяна Жданок от Латвии. По их словам, целью слушаний является установление правды, поскольку до сих пор никакие официальные результаты расследования трагедии в Киеве так и не были представлены общественности.

    Глава мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг подтвердил, что расследование событий на Майдане продвигается медленно. Он также сообщил, что расследование трагедии в Одессе находится в "подготовительной фазе". "В обоих случаях затяжки значительные и разочарование продолжает расти в отсутствие конкретных результатов", — сказал Хуг. Что касается мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, то она, с его слов, "не полномочна давать оценку этим различным задержкам".

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

    Читайте также — Годовщина Майдана: вопрос безопасности каждого — снова №1

    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Кость Бондаренко
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Савченко: мне было стыдно, когда коллаборанты расхваливали конфеты Roshen
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа