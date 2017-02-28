В ЕП прошли слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя"

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина. Слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли во вторник в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Организаторами мероприятия выступили депутаты Европарламента от Чехии Юрий Машталка и Татьяна Жданок от Латвии. По их словам, целью слушаний является установление правды, поскольку до сих пор никакие официальные результаты расследования трагедии в Киеве так и не были представлены общественности.

Глава мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг подтвердил, что расследование событий на Майдане продвигается медленно. Он также сообщил, что расследование трагедии в Одессе находится в "подготовительной фазе". "В обоих случаях затяжки значительные и разочарование продолжает расти в отсутствие конкретных результатов", — сказал Хуг. Что касается мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, то она, с его слов, "не полномочна давать оценку этим различным задержкам".

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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