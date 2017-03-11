Обзор мировых СМИ: на грани гумкатастрофы, увольнение прокуроров в США

РИА Новости Украина

Долой прокуроров Обамы. В центре внимания основных мировых СМИ (New York Times, Washington Post, Financial Times, Los Angeles Times, Wall Street Journal, Independent, Jerusalem Post, Huffington Post и многих других) оказалась новость о том, что генпрокурор США Джефф Сешнс потребовал отставки 46 подчиняющихся ему федеральных прокуроров, назначенных Бараком Обамой.

Так, New York Times отмечает, что "внезапный указ вышел спустя две недели после участившихся призывов союзников Трампа за пределами правительства уволить назначенцев администрации Барака Обамы".

"Как и в предыдущих случаях передачи власти, многие федеральные прокуроры, назначенные предыдущей администрацией, уже покинули министерство юстиции. Генпрокурор теперь попросил остающихся 46 прокуроров, назначенных президентом, подать прошение об отставке, чтобы обеспечить одновременную передачу власти", — цитирует издание заявление американского минюста.

Washington Post отмечает, что новые люди на эти посты еще не были назначены. Издание пишет, что подобное является обычной практикой при смене президентов и напоминает, что так же был уволен в 1993 году пришедшей к власти администрацией Клинтона.

Причина кончины Чуркина останется неизвестной? Еще одной центральной темой ведущих мировых СМИ стало известие о том, что судмедэксперт Нью-Йорка не будет обнародовать причины кончины постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

Как пишет New York Times, "породившая множество конспирологических постов в Twitter" причина смерти российского дипломата останется неизвестной в соответствии с нормами международного права и дипломатическим протоколом.

"В целях соблюдения международного права и протокола юридический департамент Нью-Йорка поручил офису главного судмедэксперта не сообщать публично о причине и характере смерти посла Виталия Чуркина", — цитирует издание заявление офиса судмедэксперта.

При этом ряд изданий (Independent, New York Magazine, Globe and Mail) написали, что анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка сообщил СМИ, что Чуркин скончался от инфаркта. Газета Independent отмечает, что отказавшийся назвать своё имя чиновник подчеркнул, что он не уполномочен говорить на эту тему публично.

Российская ЧВК разминировала ливийский Бенгази. Глава российской частной военной компании РСБ-Групп Олег Криницин в интервью агентству Рейтер заявил, что несколько десятков его сотрудников проводили операцию в Ливии и покинули страну после ее завершения в феврале.

По его словам, их задачей было разминирование промышленного объекта в ливийском городе Бенгази. Как сообщается, Криницин отказался называть заказчика и объект, на котором действовали его сотрудники. Криницин также подчеркнул, что не сотрудничал с российским Минобороны, но "консультировался" с министерством иностранных дел.

Как сообщается, его сотрудники не принимали участия в боевых действиях, но были вооружены. Правительство Ливии заявило, что не было осведомлено о присутствии наемников на территории страны.

ООН предупредило о гумкатастрофе. Многие мировые СМИ сегодня освещали заявление ООН о том, что человечество в настоящее время переживает крупнейший гуманитарный кризис с 1945 года. Британское издание Telegraph, например, сообщает, что к таким выводам ООН пришла после объявления голода в Йемене, Южном Судане, Сомали и Нигерии.

"Без коллективных и скоординированных усилий на глобальном уровне люди попросту умрут от голода", — цитирует газета заявление заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайана.

По данным издания, он также отметил необходимость немедленного финансирования фондов для помощи этим государствам. По его словам, необходимая сумма составляет 4,4 миллиарда долларов, которые необходимо собрать до июля.

"Уже в начале года мы столкнулись с крупнейшим гуманитарным кризисом с момента создания ООН", — цитирует Telegraph его слова.

При этом О'Брайан подчеркнул, что на данный момент более 20 миллионов людей в этих странах страдают от голода и недоедания.

Сына Мохаммеда Али вновь допросили в аэропорту. Некоторые СМИ сегодня также обратили внимание на тот факт, что служба безопасности аэропорта Флориды во второй раз за месяц остановила сына известного боксера Мохаммеда Али и его мать, предположительно из-за расовой принадлежности.

"Я полагаю, меня задержали из-за религиозной и расовой принадлежности", — цитирует издание Washington Post Мохаммеда Али-младшего.

Британское издание Mirror, ссылаясь на адвоката мужчины, сообщило, что он вместе с матерью возвращался со встречи с политиками, на которой обсуждал свое предыдущее задержание в начале февраля.

В ходе предыдущего допроса, по данным газеты, Али несколько раз спросили, как он получил свое имя и является ли он мусульманином. Адвокат сына боксера с мировым именем сказал, что смог пройти на посадку только после телефонного разговора с представителями министерства национальной безопасности.