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    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии

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    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии
    Думская.net

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    МВД в Одессе готовится ко 2 мая: смотр спецназа полиции и Нацгвардии

    На Куликовом поле Одессы прошел смотр сил и средств правоохранительных органов, которые будут задействованы в обеспечении безопасности на улицах города 1-2 и 9 мая.

    В построении участвовали подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины — всего больше тысячи правоохранителей, увешанных оружием и спецсредствами, а также разнообразная техника (в том числе роботы-саперы), сообщает издание Думская.

    "К сожалению, 2 мая погибли люди, которые боролись за нашу страну, так и люди, которые поддались российской пропаганде, и спустя три года есть люди, которые хотят пиариться на этих смертях, на этой трагедии, но у нас хватит силы и воли обеспечить спокойствие в нашем городе, области и стране, а все, кто ищет здесь приключений, получат по закону, но очень жестко", — заявил, выступая перед правоохранителями губернатор Одесской области Максим Степанов.

    Смотрите также: Драка в суде Одессы по делу "2 мая"

    Чиновник добавил, что желающие, не нарушая общественного порядка, почтить память погибших, возложить цветы, смогут это сделать, пройдя через рамки металлодетекторов.

    Начальник Главного управления СБУ в Одесской области Сергей Батраков добавил, что накануне 2 мая спецслужба проведет ряд превентивных мероприятий по обеспечению безопасности, в том числе на Куликовом поле и Соборной площади.

    "Управление работает в круглосуточном усиленном режиме", — подчеркнул он. 

    Начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что полиция и приданные ей силы переходят в режим усиленного патрулирования.

    "Мы выходим на тотальное патрулирование, перекрытие определенных улиц для недопущения определенных групп людей, которые могут дестабилизировать ситуацию в Одессе и регионе", — пояснил генерал.

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