Блокирование националистами "Сбербанка" в Ровно

В четверг в Ровно активисты "Правого сектора", "Свободы" и "Национального корпуса" пикетировали отделения "Сбербанка России". Несколько десятков молодых людей собрались на ул. Соборной, 67 около часа дня. Пришли в медицинских масках.

Как сообщил координатор "Национального корпуса" в Ровенской области Игорь Сухой в комментарии изданию "Новости Ровно", акция была организована в рамках подписанного недавно манифеста об объединении усилий.

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Правоохранители обеспечивали охрану порядка, и не препятствовали акции.

"Если банк сам не закроется, после пасхальных праздников мы вынуждены будем его блокировать", — заявил активист Денис Магадов.

Участники акции в масках поднялись к входу и заклеили его плакатами, а также передали представителю банка обращения с требованиями. Напоследок активисты спели гимн, а двое мужчин разбрызгали красную краску у входа.