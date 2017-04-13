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    Фотоленты

    Блокирование националистами "Сбербанка" в Ровно

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (267)

    51
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    radiotrek.rv.ua
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    radiotrek.rv.ua
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    radiotrek.rv.ua
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    radiotrek.rv.ua
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    radiotrek.rv.ua
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    radiotrek.rv.ua
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    radiotrek.rv.ua
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    radiotrek.rv.ua
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    radiotrek.rv.ua

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    В четверг в Ровно активисты "Правого сектора", "Свободы" и "Национального корпуса" пикетировали отделения "Сбербанка России". Несколько десятков молодых людей собрались на ул. Соборной, 67 около часа дня. Пришли в медицинских масках.

    Как сообщил координатор "Национального корпуса" в Ровенской области Игорь Сухой в комментарии изданию "Новости Ровно", акция была организована в рамках подписанного недавно манифеста об объединении усилий.

    Читайте также: Бетонные блоки, балалайки, палатки. Блокада банков РФ охватила Украину

    Правоохранители обеспечивали охрану порядка, и не препятствовали акции. 

    "Если банк сам не закроется, после пасхальных праздников мы вынуждены будем его блокировать", — заявил активист Денис Магадов.

    Участники акции в масках поднялись к входу и заклеили его плакатами, а также передали представителю банка обращения с требованиями. Напоследок активисты спели гимн, а двое мужчин разбрызгали красную краску у входа.

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