Бетонные блоки, балалайки, палатки. Блокада банков РФ охватила Украину

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Харьков

Отделение "дочки" "Сбербанка" в Харькове уже третий день не может возобновить работу из-за блокирования националистами.

Члены "Нацкорпуса" обнесли филиал "Сбербанка" пластиком и расклеили листовки. Возле банка дежурят два десятка активистов, за минувшие сутки обошлось без конфликтов.

Правоохранители перекрывают вход в банк.

Ранее сообщалось, что националисты не намерены расходиться и идти на уступки. Активисты "Национального корпуса" из Запорожья и Днепра направились в Харьков на подмогу местным участникам блокады.

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В понедельник в Харькове произошли потасовки из-за блокирования отделения "Сбербанка". Протестующие начали бросать в сторону силовиков камни и бутылки, началась драка.

Как писало местное издание 057.ua, силовики, вооруженные дубинками и щитами, начали разгон активистов "Национального корпуса".

Киев

Акция протеста продолжается и под зданием центрального отделения "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Однако акция немноголюдная — возле финучреждения собралось несколько представителей "Нацкорпуса", они укрываются от холода в палатках.

При этом банк работает, вход в него охраняют бойцы Нацгвардии.

Представители партии "Национальный корпус" требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

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Днепр

Митингующие с балалайками в среду заблокировали отделение "Сбербанка" на улице Воскресенской в Днепре.

Фасад здания затянули огромным флагом.

В "Национальном корпусе" заявили, что собираются сделать акцию бессрочной.

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Аналогичная акция проходила в Днепре 15 марта. Тогда представители партии "Национальный корпус" (создана на базе "Азова") впервые вышли на митинг с требованием закрыть "дочку" российского банка в городе. Участники протеста тогда привезли бетонные блоки, с помощью которых перекрыли вход в банк, а позже зацементировали.

Мелитополь

Активисты гражданского корпуса батальона "Азов" в Мелитополе провели акцию протеста под офисом "Сбербанка", призвав граждан "забирать деньги деньги из банка страны-агрессора".

В акции приняли участие более десяти протестующих. Они обклеили витрины отделения финансового учреждения на пр-те Б. Хмельницкого наклейками с призывами прекратить сотрудничество с банком России.

Одесса

Представители партии "Национальный корпус" объявили о начале бессрочного пикета в Одессе.

В среду участники акции начали пикетировать одно из местных отделений "Сбербанка", расположенное на ул. Ришельевской, 28. Окна в банке заклеили стикерами, а у его входа поставили агитационную палатку.

"С сегодняшнего дня начинается бессрочный пикет у одного из отделений "Сбербанка", цель которого – выдворить российский капитал из Украины!", – говорится в сообщении партии.

Участники пикета заявляют, что собираются блокировать работу банка до тех пор, пока его окончательно не закроют, а глава Нацбанка Валерия Гонтарева не уйдет в отставку. На одной из стен здания, где расположен офис "Сбербанка", представители "Нацкорпуса" написали "Гонтарева — в ад".

Полтава

Не стихают протесты и в Полтаве. Напомним, неделю назад протесты против застройки газетной арки переросли в акции против городской власти.

Протестующие требуют от градоначальника Александра Мамая созвать внеочередную сессию, чтобы отменить решение о застройках в городе и поднять вопрос его отставки. Однако мэр отказался идти на переговоры и не появляется на рабочем месте.

В среду с самого утра активисты "штаба сопротивления" прибыли в горсовет и выставили караул у кабинета мэра. Активисты заявили, что блокировать сессию горсоветап они не собираются, однако покидать сессионный зал не будут.

По словам участников акции, мэр пропал и его до сих пор никто не видел. "Мы требуем, чтобы наши условия были выполнены, в частности принятие решения по скандальным МАФам и отставке заместителя мэра города Шевченко, поэтому будем стоять до конца. Мы будем сколько нужно ждать мэра. Депутаты горсовета прячутся, бегают, кто где", — заявил один из участников "штаба сопротивления".

По материалам из открытых источников интернет