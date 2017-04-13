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    Аналитика и комментарии

    Бетонные блоки, балалайки, палатки. Блокада банков РФ охватила Украину

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (264)

    (обновлено: )16402
    Градус радикализма растет: блокада националистами банков РФ распространяется по Украине. Акции проходят в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Мелитополе. Националисты не намерены отступать и хотят сделать акции бессрочными.
    Акция протеста около Сбербанка в Киеве
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Харьков

    Отделение "дочки" "Сбербанка" в Харькове уже третий день не может возобновить работу из-за блокирования националистами.

    Члены "Нацкорпуса" обнесли филиал "Сбербанка" пластиком и расклеили листовки. Возле банка дежурят два десятка активистов, за минувшие сутки обошлось без конфликтов.

    Правоохранители перекрывают вход в банк.

    Акции протеста подАльфа-банком и Сбербанком в Одессе
    Думская.net
    "Нацкорпус": пиар и рейтинг на блокаде банков РФ

    Ранее сообщалось, что националисты не намерены расходиться и идти на уступки. Активисты "Национального корпуса" из Запорожья и Днепра направились в Харьков на подмогу местным участникам блокады.

    Читайте также: Зуд не проходит. Харьков-Киев: блокада Сбербанка и разгон протестующих

    В понедельник в Харькове произошли потасовки из-за блокирования отделения "Сбербанка". Протестующие начали бросать в сторону силовиков камни и бутылки, началась драка.

    Как писало местное издание 057.ua, силовики, вооруженные дубинками и щитами, начали разгон активистов "Национального корпуса".

    Киев

    Акция протеста продолжается и под зданием центрального отделения "дочки" "Сбербанка" в Киеве.  Однако акция немноголюдная — возле финучреждения собралось несколько представителей "Нацкорпуса", они укрываются от холода в палатках.

    При этом банк работает, вход в него охраняют бойцы Нацгвардии.

    Представители партии "Национальный корпус" требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

    Читайте также: Передайте, пожалуйста, соль. Блокада "Сбербанка" в Киеве

    Днепр

    Митингующие с балалайками в среду заблокировали отделение "Сбербанка" на улице Воскресенской в Днепре.
    Фасад здания затянули огромным флагом.

    В "Национальном корпусе" заявили, что собираются сделать акцию бессрочной.

    Смотрите также: "Азовцы" с балалайками заблокировали "Сбербанк" в Днепре

    Аналогичная акция проходила в Днепре 15 марта. Тогда представители партии "Национальный корпус" (создана на базе "Азова") впервые вышли на митинг с требованием закрыть "дочку" российского банка в городе. Участники протеста тогда привезли бетонные блоки, с помощью которых перекрыли вход в банк, а позже зацементировали.

    Мелитополь

    Активисты гражданского корпуса батальона "Азов" в Мелитополе провели акцию протеста под офисом "Сбербанка", призвав граждан "забирать деньги деньги из банка страны-агрессора".

    В акции приняли участие более десяти протестующих. Они обклеили витрины отделения финансового учреждения на пр-те Б. Хмельницкого наклейками с призывами прекратить сотрудничество с банком России.

    Одесса

    Представители партии "Национальный корпус" объявили о начале бессрочного пикета в Одессе.

    В среду участники акции начали пикетировать одно из местных отделений "Сбербанка", расположенное на ул. Ришельевской, 28. Окна в банке заклеили стикерами, а у его входа поставили агитационную палатку.

    "С сегодняшнего дня начинается бессрочный пикет у одного из отделений "Сбербанка", цель которого – выдворить российский капитал из Украины!", – говорится в сообщении партии.

    Участники пикета заявляют, что собираются блокировать работу банка до тех пор, пока его окончательно не закроют, а глава Нацбанка Валерия Гонтарева не уйдет в отставку. На одной из стен здания, где расположен офис "Сбербанка", представители "Нацкорпуса" написали "Гонтарева — в ад".

    Акция Азова у Сбербанка в Мелитополе
    Канал РИА Мелитополь на youtube
    Акция протеста "Азова" под "Сбербанком" в Мелитополе

    Полтава

    Не стихают протесты и в Полтаве. Напомним, неделю назад протесты против застройки газетной арки переросли в акции против городской власти.

    Протестующие требуют от градоначальника Александра Мамая созвать внеочередную сессию, чтобы отменить решение о застройках в городе и поднять вопрос его отставки. Однако мэр отказался идти на переговоры и не появляется на рабочем месте.

    В среду с самого утра активисты "штаба сопротивления" прибыли в горсовет и выставили караул у кабинета мэра. Активисты заявили, что блокировать сессию горсоветап они не собираются, однако покидать сессионный зал не будут.

    По словам участников акции, мэр пропал и его до сих пор никто не видел. "Мы требуем, чтобы наши условия были выполнены, в частности принятие решения по скандальным МАФам и отставке заместителя мэра города Шевченко, поэтому будем стоять до конца. Мы будем сколько нужно ждать мэра. Депутаты горсовета прячутся, бегают, кто где", — заявил один из участников "штаба сопротивления".

    По материалам из открытых источников интернет

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