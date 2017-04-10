Неплатежеспособные банки должны НБУ более 45 млрд грн - Гонтарева

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Долги неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины на сегодня составляют 45,2 млрд грн, сообщила журналистам глава регуляторного органа Валерия Гонтарева.

Гонтарева в понедельник сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая.

По ее словам, крупнейшими должниками являются банки "Надра" — 9,8 млрд грн (владелец — Дмитрий Фирташ), "Дельта" — 8 млрд грн (Николай Лагун), "Финансовая инициатива" и "VAB Бank" — 7,2 млрд грн и 3 млрд грн, соответственно (Олег Бахматюк), "Финансы и Кредит" — 6,3 млрд грн (Константин Жеваго), "Имэксбанк" — 3,4 млрд грн (Леонид Климов), сообщает УНИАН.

Гонтарева также высказала мнение, что за время ее работы на посту главы НБУ удалось стабилизировать макрофинансовую ситуацию в стране и очистить банковскую систему.

"Главное, что сделано: обеспечена макрофинансовая стабильность, страна перешла на гибкий валютный курс и внедрила новую монетарную политику инфляционного таргетирования", — сказала Гонтарева.

По ее словам, успешная работа с МВФ и другими кредиторами позволила нарастить золотовалютные резервы до 16,7 миллиардов долларов.

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