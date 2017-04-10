Валерия Гонтарева. Справка

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Об этом Гонтарева заявила на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Ниже приводится биографическая справка.

Глава Национального банка Украины Валерия Алексеевна Гонтарева родилась 20 октября 1964 года в Днепропетровске.

В 1987 году окончила Киевский политехнический институт по специальности "Оптическое и оптико-электронное приборостроение", в 1997 году – Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика".

В 1987-1989 годах была младшим научным сотрудником Украинского центра стандартизации и метрологии.

В 1989-1993 годах работала инженером-конструктором 2-й категории института "Гипробудмашина".

В 1994-1996 годах занимала должности от экономиста 2-й категории до главного экономиста на Украинской межбанковской валютной бирже.

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В 1996-2000 годах работала руководителем отдела управления ресурсами, а затем руководителем департамента управления ресурсами в Акционерном коммерческом банке "Сосьете Женераль Украина".

В 2001-2007 годах – начальник управления ресурсов, заместитель председателя правления, заместитель председателя правления — начальник управления финансовых рынков, первый заместитель председателя правления Акционерного банка "ИНГ Банк Украина".

В 2007-2014 годах – председатель совета директоров, управляющий директор ООО "Компания по управлению активами" Инвестиционный капитал Украина".

19 июня 2014 года Верховная Рада по предложению президента назначила Валерию Гонтареву главой Национального банка Украины.

6 апреля 2017 года Гонтарева подтвердила, что намерена оставить пост главы Нацбанка Украины.

Она также является управляющей от Украины в Международном валютном фонде, председателем наблюдательного совета Немецко-Украинского фонда, председателем совета Корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка Украины.

Замужем, имеет двух сыновей.