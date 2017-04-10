Гонтарева объявила об отставке

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Об этом Гонтарева заявила на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года, и поэтому уведомляю вас за месяц… Конечно, если Верховная Рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше", — сказал Гонтарева, выразив надежду, что президент примет ее отставку в ближайшее время.

Глава Нацбанка также рассчитывает, что новый глава регулятора будет профессионалом, независимым от политических течений.

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В прошлый понедельник замглавы крупнейшей в Верховной Раде фракции "Блок Петра Порошенко", супруга генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Гонтарева написала заявление об отставке. В самом Нацбанке тогда опровергли эту информацию. Позднее в тот же день Гонтарева подтвердила, что намерена оставить свой пост.