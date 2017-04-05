Виктор Суслов: Гонтарева выполнила свою миссию - Украину ждет крах

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в недавнем интервью Укринформу заявила, что считает свою миссию на данном посту полностью выполненной.

"Во-первых, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. А также мы сделали полную трансформацию Национального банка в мощную модерную институцию, перестроив все процессы", – рассказала глава НБУ.

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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов проанализировал итоги реформирования банковской системы Украины и обратил внимание на те вопросы, которые мало освещаются в украинской прессе.

"Мне кажется, Национальный банк Украины очень много внимания уделял формальному контролю выполнения банками установленных нормативов и законодательных требований, больше упирая на техническую сторону вопроса. Весь предыдущий период Национальный банк мало видел связи между состоянием банков и состоянием банковской системы, поскольку состояние реального сектора в конце концов определяет и то, является ли банковский сектор устойчивым. Понятно, что утрата внешних рынков, падение экспорта — все это не могло не сказаться на состоянии банков и на их платежеспособности. И вот упирать все время только на то, что банки плохие, не выполняют нормативов, нужна зачистка, и не проводить реальных реформ в реальном секторе и экономической политике — в этом, пожалуй, и состояла самая главная ошибка. Виноват в этом не только Национальный банк, но и правительство. Миссия Гонтаревой по наведению порядка в банковской системе изначально была невыполнима, потому что она была неправильно поставлена, неправильно сформулирована. И поэтому на сегодня мы стоим перед продолжением очень серьезного кризиса в банковской системе", — сказал Виктор Суслов на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Кроме того, по мнению Суслова, в Украине идет намеренная зачистка банковской системы от украинских коммерческих банков, чтобы освободить поле прихода крупных иностранных коммерческих банков.

"Так случилось уже в целом ряде стран Восточной Европы, где практически не осталось национальных коммерческих банков", — отметил эксперт.

Как подчеркнул экс-министр, НБУ не выполнил своей основной функции и не обеспечил эффективное кредитование экономики Украины

"Номинально объемы кредитных вложений банков в экономику по состоянию февраль 2017 года даже несколько выше, чем они были в 2013 году: сейчас они составляют 974,6 млрд гривен против 910,8 млрд гривен в 2013 году. Однако нужно принять во внимание, что за этот период прошла высокая инфляция и произошло сильное падение валютного курса гривны. Поэтому если пересчитать объемы кредитных вложений всех коммерческих банков в экономику, то получается, что выданные кредиты по состоянию на февраль 2017 года составляют только 32% в долларах от уровня 2013 года. Это значит, произошла не только зачистка банков, но и зачистка реального сектора от предоставленных кредитов, что не могло не сказаться на состоянии этого сектора", — сказал Суслов.

Кроме того, объем депозитов в пересчете на валюту сейчас составляет лишь 35% к уровню 2013 года, а это свидетельствует, по словам эксперта, что полностью утрачено доверие к банковской системе.

"На руках у граждан — десятки миллиардов долларов наличной валюты. И еще один упрек в адрес Национального банка состоит в том, что он фактически ничего не сделал для возврата столь значительных средств в финансовую и банковскую систему Украины. А мы знаем, что для нас - каждый миллиард кредитов Международного валютного фонда", — считает экс-министр.

Несмотря на то, что 88 банков ушло с рынка, кредитование экономики при этом не улучшилось. При этом, как утверждают банкиры, средства для кредитования есть, просто их некому давать — очень высоки риски невозврата тех или иных кредитов. И причины тому не только экономические, но и политические, подчеркнул Суслов.

"Если кредитовать некого, либо кредитование ограничено, то коммерческие банки стремятся к тому, чтобы кредитовать правительство, кредитовать бюджет. За январь-март 2017 года объем ОГВЗ в портфелях коммерческих банков увеличился на 29,5 млрд гривен и достиг 285 млрд грн — это огромные приросты вложений в ценные бумаги правительства. А если учесть к этому, что Национальный банк уже выкупил ОГВЗ на сумму в 383 млрд гривен, то получается, что банковская система Украины вложила в обязательства правительства сумму, которая превышает две трети всех кредитных вложений в экономику — 668 млрд гривен. Естественно, это огромная деформация, когда средства идут на кредитование бюджета, который ничего сем по себе не производит в плане материального производства, прибавочной стоимости и так далее. К этому можно было бы добавить, что средняя величина вложений еще и в депозитные сертификаты Национального банка составляла порядка 55 млрд гривен", — пояснил экс-министр.

Он обратил внимание, что такие вложения в непроизводственный сектор формируют очень мощный инфляционный навес на будущее.

"Приходится платить по всем этим вложениям в ОВГЗ, и в сертификаты достаточно большие проценты, и получается, что частично налоги украинских предприятий начинают перераспределяться через бюджет в пользу коммерческих банков, поэтому приходится повышать налоги. Поэтому рано или поздно произойдет обвал вот этого навеса. У нас сейчас формируется такая система, где идеальный украинский банк — это банк, который не кредитует экономику, который кроме проведения расчетов и привлечения депозитов вкладывает деньги в ОГВЗ и депозитные сертификаты. Такой банк, конечно, надежен, у него нет рисков, обанкротиться он может только вместе с государством. Но в итоге такая банковская система может привести и должна привести экономику к краху. Чудес не бывает — если не начнется быстрый рост валового продукта, а это возможно только при притоке иностранных инвестиций, больших кредитных вложениях в экономику, то тогда у нас возникнут очень серьезные проблемы, связанные с наращиванием всей этой финансовой пирамиды в финансовой и банковской системе", — заключил Суслов.