Подвалы роста. Инфляция ускорится на 15% во II полугодии - Скаршевский

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине. В 2017 году рост цен ускорится до 10%, вместо 8,5% прогнозируемых ранее. На раскрутку цен повлияло повышение в Украине минимальной заработной платы, — говорят во Всемирном банке.

В то же время банк сохранил прогноз по росту украинской экономики в 2017 году на уровне 2%. Ключевыми рисками для экономики Украины представители во Всемирном банке называют уязвимую конъюнктуру внешних рынков и торговую блокаду на Донбассе, которая будет иметь негативное влияние на металлургию и производство электроэнергии.

Каких экономических сюрпризов стоит ждать в ближайшей перспективе, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил экономист Виктор Скаршевский.

Если вспомнить, когда вводилась минималка, наши чиновники в один голос уверяли, что она рост цен не спровоцирует. Хотя в НБУ были другого мнения. Какое практическое влияние на раскрутку инфляции имеет повышение минимальной зарплаты?

— Минимальная зарплата, то, что она повысилась в два раза, там у нее было несколько негативных моментов. Первое — увеличение безработицы и тенизация, что касается малого и среднего бизнеса, потому что повышались сразу же платежи у физических лиц-предпринимателей. И вторая негативная история – это повышение инфляции, правда, не очень большое. То, как и прогнозировалось. Это было известно уже три месяца назад, когда и повысили эту минимальную зарплату. То, что как раз и прибавил Всемирный банк инфляции — 1-1,5%, это естественно, и прогнозировалось. То есть Всемирный банк ничего нового не сказал. Ведь он повысил именно на 1,5%, с 8,5 до 10% инфляции. А, кстати, НБУ посчитал 1,1%, то есть полностью все совпадает.

А вот почему так поздно Всемирный банк это сделал? Потому что Всемирный банк, хочу отметить, что это очень инертная бюрократическая организация, поэтому и обновляет свои прогнозы очень редко и с опозданием в три месяца. И, кстати, вот можно ожидать, что через три месяца Всемирный банк также учтет и последствия, негативные последствия блокады, потому что в этом прогнозе он это не учел. Хотя эти последствия очевидны. И даже НБУ с Минэкономразвития посчитали, что негативный эффект от блокады Донбасса составит в этом году от минус одного до минус трех процентов. То есть здесь еще это не конец ухудшения прогноза от Всемирного банка.

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В 2018 году инфляция ускорится или останется на том же уровне? Потому прогноз Всемирного банка — это 7%.

— Да, они опять хотят спрогнозировать, или, точнее, прогнозируют, что инфляция будет однозначно. И кстати, выражаться однозначной цифрой. Кстати, вот самый основной месседж от обновленного прогноза Всемирного банка на 2017 год – это то, что инфляция будет измеряться двузначным числом, не 8,7 или 9%, а 10%. А что касается следующего года, то все будет зависеть от 2017 года, как будут развиваться события. Потому что в этом году инфляция может составить и даже не 10%, как прогнозирует НБУ, а по моим оценкам около 14-15%, если будет все идти в той тенденции, как сейчас, без каких-либо катастрофических моментов. Почему 14-15%? Потому что сейчас резко может ухудшиться ситуация на внешних экономических рынках. Могут упасть цены на сырьевые товары. Вот, например, аналитики из "Барклейс" прогнозируют, что цена на железную руду в этом году снизится, может снизиться почти в 2 раза, с 87 долларов за тонну на сегодня до 50 долларов к концу года. И основное снижение пойдет во второй половине этого года. То есть во второй половине этого года мы можем ожидать ускорения девальвации, и, соответственно, и инфляции. И если произойдет ухудшение мировой конъюнктуры, то и гривна будет стоить не 31 грн/долл, как я прогнозировал ранее на конец года, а может быть, гораздо выше, до 33-35 грн/долл. А это за собой также потянет и инфляцию, ускорение цен, потому что украинская экономика зависит на 50% от импорта.

То есть в первую очередь в минус в дальнейшем могут сыграть внешние факторы?

— Да. Украина точно нет. Китай может быть… Потому что сейчас как раз из-за Китая эта конъюнктура может ухудшится. Украина, к сожалению, нет. Но Украина также и пытается "успешно" влиять в сторону ухудшения — это блокада Донбасса, потому что она приведет к уменьшению.

Всемирный банк назвал условия для ускорения экономики Украины. В банке отметили, что реформы могут ускорить рост ВВП страны до 4% в ближайшие два года. Это реальная перспектива или только ожидания?

— Если будут реальные реформы, то рост будет не 4%, а рост может быть и 10, и 12% с учетом того дна, в котором сейчас находится украинская экономика. Но для того, чтобы реформы ускорялись, необходимо, чтобы они вообще в принципе были. Под реформами я подразумеваю, например, демонополизацию, земельную реформу, реформу в энергетике. Не повышение тарифов в разы, а именно в том числе опять же демонополизацию. Пенсионная реформа. Не повышение возраста пенсионного или трудового стажа для получения пенсии, а привязка к результатам труда выплаты пенсии. Второй, третий уровень накопительной системы. То есть этих реформ, к сожалению, вообще в принципе сейчас не происходит, так же, как и реформы в здравоохранении, поэтому прежде чем чему-то ускоряться, необходимо, чтобы это вообще проявилось.

Ранее эксперт по вопросам экономики Илья Несходовский в эфире "ГС" заявил, что нужно увеличивать пенсионный возраст для тех категорий граждан, которые не платят страховые взносы.

А эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко заявил, что игры с санкциями закончатся еще одной большой дыркой государственном бюджете Украины.