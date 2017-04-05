Плотников: Гонтарева может продержаться на посту до осени

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что выполнила свою миссию и готова уйти в отставку, поскольку не планировала работать в НБУ всю жизнь. Она считает, что в случае ее отставки на этой должности должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, а не политик.

Поиск кандидата на должность главы Национального банка Украины может затянуться до осени, прогнозирует профессор, доктор экономических наук Алексей Плотников.

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"То, что происходило в банковском секторе в 2014 — начале 2017 года — это банковский геноцид. И то, что он у нас у нас состоялся, несомненная заслуга руководства Национального банка времен после событий 2014 года. Вся страна не дождется, когда же, наконец, Гонтарева покинет свой пост… Сейчас сложно говорить, кто займет пост главы НБУ и когда произойдет это знаменательное событие, которого все ждут. Процесс может затянуться до осени", — сказал Алексей Плотников на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его мнению, четкие требования к преемнику Валерии Гонтаревой высшее руководство пока не сформировало.

"Будет ли это человек, понимающий банковскую систему, имеющий соответствующий опыт и авторитет или это будет, условно говоря, какой-то активист, преданный власти, и направленный в качестве поощрения порулить Национальным банком. Я такой вариант не исключаю, хотя очень надеюсь, что в данном случае "социальный лифт" не сработает", — добавил экономист.

При этом эксперт отметил, что в принятии решений в экономике доминируют политические предпочтения.

"То, что происходит сейчас – это доминирование политических факторов в принятии решений, к сожалению для экономики страны, для нашего будущего и для банковской сферы. Ранее банки были достаточно грубо зачищены. Банковская сфера была фактически ликвидирована по каким-то понятным узкому кругу лиц критериям. И то, что пострадало множество вкладчиков, как физических, так и юридических лиц, — это свидетельство, что политические факторы доминировали над экономическими", — подчеркнул Плотников.