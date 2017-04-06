Возбуждено дело в связи с акцией протеста у дома Гонтаревой

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" в связи с акцией протеста у дома главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции.

В четверг утром участники акции протеста блокировали выезд Гонтаревой на работу, устроив акцию у ее дома под Киевом. Активисты разрисовали граффити ограждение дома. Охрана на их действия не реагировала.

"По прибытии на место полицейские задокументировали факты хулиганских действий со стороны протестующих, которые высказывали недовольство деятельностью руководителя НБУ, выкрикивали в ее сторону лозунги непристойного содержания, краской разрисовали стену забора частного домовладения", — говорится в сообщении.

Следственное подразделение Киево-Святошинского отдела полиции возбудило уголовное дело по статье "хулиганство".

По данным полиции, Гонтарева официально не обращалась с заявлением в правоохранительные органы.

Пресс-служба Нацбанка сообщила, что Гонтарева в четверг в общении с журналистами "в очередной раз подтвердила свое намерение впоследствии оставить должность председателя НБУ", решение относительно отставки председателя банка принимает президент Украины, а утверждает — Верховная Рада.