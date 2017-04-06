Гонтарева еще не написала заявление об отставке - НБУ

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Глава Нацбанка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева еще не написала заявление об отставке и продолжает выполнять служебные обязанности, сообщили РИА Новости в пресс-службе финрегулятора.

Ранее Гонтарева подтвердила, что намерена подать в отставку.

"Заявление не написано. Глава НБУ Валерия Гонтарева работает и выполняет свои обязанности. В общении с журналистами сегодня утром она в очередной раз подтвердила свое намерение впоследствии покинуть пост главы НБУ", — сообщили в пресс-службе.

В Нацбанке напомнили, что решение об отставке главы Нацбанка принимает президент Украины, а утверждает Верховная Рада.

Гонтарева ранее подчеркивала, что никогда не говорила о планах работать в Нацбанке "всю жизнь", она считает свою "миссию на этой должности полностью выполненной". Гонтарева также сообщала, что уже предложила несколько кандидатур на пост главы Нацбанка. По ее мнению, этот пост должен занять "профессионал, банкир, технократ, не политик". При этом Гонтарева отметила, что окончательное решение в этом вопросе будет за президентом Украины. Она добавила, что после отставки планирует взять паузу в работе для отдыха с семьей.

МВФ в понедельник, 3 апреля, одобрил выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи. Решение МВФ было принято, несмотря на то, что днем ранее озвучивалось, что руководство Национального банка Украины проверяют на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

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Ранее замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. Позже банк выступил с опровержением этой информации.