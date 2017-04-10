НБУ собирает пресс-конференцию после данных об отставке Гонтаревой

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Руководство Национального банка после появления в СМИ данных об отставке главы регулятора Валерии Гонтаревой проведет в понедельник пресс-конференцию, сообщает пресс-служба НБУ.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке, сообщило в понедельник утром агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Уважаемые журналисты, приглашаем вас сегодня, 10 апреля, на пресс-конференцию председателя и членов правления Национального банка Украины. Начало в 11.00. Сбор журналистов в 10.50", — сообщила пресс-служба.

На вопрос РИА Новости, связана ли эта пресс-конференция с отставкой Гонтаревой, в пресс-службе сказали, что все заявления будут сделаны на пресс-конференции.

В прошлый понедельник замглавы крупнейшей в Верховной Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Гонтарева написала заявление об отставке. В самом Нацбанке тогда опровергли эту информацию. Позднее в тот же день Гонтарева подтвердила, что намерена оставить свой пост.