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10.04.201710:45
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    НБУ собирает пресс-конференцию после данных об отставке Гонтаревой

    Тема:

    Гонтарева близка к провалу (81)

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    Ранее агентство Блумберг распространило информацию о том, что Валерия Гонтарева подала заявление об отставке на имя президента Петра Порошенко. Подробности не уточнялись.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Руководство Национального банка после появления в СМИ данных об отставке главы регулятора Валерии Гонтаревой проведет в понедельник пресс-конференцию, сообщает пресс-служба НБУ.

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    Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке, сообщило в понедельник утром агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    "Уважаемые журналисты, приглашаем вас сегодня, 10 апреля, на пресс-конференцию председателя и членов правления Национального банка Украины. Начало в 11.00. Сбор журналистов в 10.50", — сообщила пресс-служба.

    На вопрос РИА Новости, связана ли эта пресс-конференция с отставкой Гонтаревой, в пресс-службе сказали, что все заявления будут сделаны на пресс-конференции.

    В прошлый понедельник замглавы крупнейшей в Верховной Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Гонтарева написала заявление об отставке. В самом Нацбанке тогда опровергли эту информацию. Позднее в тот же день Гонтарева подтвердила, что намерена оставить свой пост.

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