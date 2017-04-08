Доходы первых лиц. Сколько заработали Порошенко, Гонтарева и другие за год

Срок подачи электронных деклараций для чиновников, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, завершился 1 апреля. Второй этап декларирования длился с 1 января по 31 марта включительно.

Среди тех, кто обязан был подать до 31 марта декларацию: президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и члены Кабинета министров, депутаты Верховной Рады, а также сотрудники Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и других силовых структур.

Президент Петр Порошенко задекларировал 12 295 570 гривен доходов за 2016 год. Согласно декларации главы государства (см. здесь), его заработная плата составила 366 342 гривны, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 26 252 гривны, а проценты (Международный инвестиционный банк) — 11 902 976 гривен. Из наличных денежных средств президент задекларировал 60 000 долларов и 900 000 гривен.

Доход супруги главы государства Марины Порошенко в 2016 году составил 75 000 гривен. Также она израсходовала 11 700 евро за пользование жилищным помещением в Испании.

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Глава Национального банка Валерия Гонтарева в 2016 году задекларировала совокупный доход в размере 57 миллионов гривен. Большую часть дохода она получила от продажи акций в ICU Holdings Limited – более 52,57 миллиона гривен. Налоги с этого дохода составили почти 9,46 и 0,79 миллиона гривен соответственно и "будут оплачены вовремя в соответствии с действующим законодательством Украины".

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Зарплата Гонтаревой составила около 1,97 миллиона гривен. На депозитных счетах в "Укрэксимбанке" на конец года находилось почти 2,66 миллиона долларов США, а полученные проценты превысили 2,36 миллиона гривен. В раздел "Расходы" она внесла сведения относительно оплаты за обучение сына в размере свыше 1,2 миллиона гривен.

В прошлом году, согласно документу, члены семьи Гонтаревой приобрели в собственность земельный участок площадью 2500 кв. м, жилой дом площадью 316 кв. м, автомобиль марки Mercedes Benz 2008 года выпуска и офисное помещение площадью 68,7 кв. м.

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Ранее в НАПК заявляли, что проверят электронные декларации за 2015 год главы государства Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров.