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    Из 1,2 млн деклараций НАПК проверило 3 тыс, 10 передало в НАБУ

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (392)

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    По информации заместителя главы НАПК Руслана Радецкого, по состоянию на 2 апреля в НАПК подано 1,195 млн деклараций. При этом проведена проверка около 3 тысяч субъектов декларирования.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН

    КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Нацагентство по предупреждению коррупции завершило проверку около 3 тысяч электронных деклараций, данные по 10 из них переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины, заявил в эфире телеканала "Интер" заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.

    Электронное декларирование в Украине
    Украинское фото
    Проблемы с е-декларированием привели к вопросу: а кто правит страной?

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    По данным Радецкого, по состоянию на 2 апреля в НАПК подано 1,195 млн деклараций.

    "Департамент финконтроля с октября месяца фактически живет в НАПК…. На сегодняшний день мы провели проверку около 3 тысяч субъектов декларирования", — сообщил Радеций.

    Радецкий уточнил, что данные по результатам проверки 10 деклараций были переданы в НАБУ, по 17 — составлены протоколы об административной ответственности и переданы в суд.

    Также Радецкий заявил, что увеличение числа проверенных е-деклараций возможно путем автоматизации процесса, что предусмотрено законодательством, однако такая система не была создана, а за данный вопрос в НАПК отвечает глава ведомства Наталья Корчак.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал команду Нацагентства по предупреждению коррупции вместе с руководителем Натальей Корчак уволиться по собственному желанию. Так премьер отреагировал на то, что пятый день не работает реестр электронных деклараций. Между тем 31 марта истекает срок подачи электронных деклараций участниками второго этапа этого декларирования. Сама же Корчак считает, что отставка ее команды просто перечеркнет саму идею е-декларирования.

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