Благодаря е-декларированию появился шанс очистить судебную власть - Чорновил

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Чиновники начали обнародовать свои электронные декларации, а украинцы начали их просматривать и анализировать. Доход президента Петра Порошенко составил более 12 млн грн, и все драгоценности были куплены до президентства. А премьер-министр Владимир Гройсман заработал за год почти 16 млн грн и все эти деньги он разместил в украинских банках. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов по 2016 задекларировал чуть более двух миллионов гривен и коллекцию старинных Библий.

Будут ли какие-то последствия для декларантов, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политический аналитик, депутат предыдущих созывов Тарас Чорновил.

"Что касается последствий, я думаю, первые последствия могут быть в случаях, когда четко понятно, что человек что-то не задекларировал. Типичные случаи, у нас среди судей это особенно повально было, когда они декларировали достаточно скромные суммы и достаточно скромные имения, а на самом деле жили во дворцах. Это тот случай, который должен основой стать для "совета добродетели", которая имеет отсеять таких судей, именно благодаря этому декларированию и исключительно благодаря ему у нас появляется шанс очистить судебную ветвь власти, не полностью, потому что там есть куча махинаций, как это перебросить на каких-то дальних родственников, переоформить, но все-таки это серьезный шанс. Дальше могут идти и уголовные дела, но это уже дела, которые будет делать не НАПК, а НАБУ с одной стороны, и Генпрокуратура или полиция с другой стороны, отдел финансовых расследований", — считает эксперт.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал команду Нацагентства по предупреждению коррупции вместе с руководителем Натальей Корчак уволиться по собственному желанию. Так премьер отреагировал на то, что пятый день не работает реестр электронных деклараций. Между тем 31 марта истекает срок подачи электронных деклараций участниками второго этапа этого декларирования. Сама же Корчак считает, что отставка ее команды просто перечеркнет саму идею е-декларирования.