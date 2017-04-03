Жена главы МинАТО владеет долями в четырех компаниях - декларация

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш подал электронную декларацию за 2016 год, в которой указал, что его жена Галина владеет долями в четырех компаниях.

В частности, она имеет акции в ООО "Центрально-украинская торговая компания", ООО "Научно-производственное предприятие "Украгропромкалий", ПАО "Волчанский агрегатный завод" и ООО "Оптима Плюс".

Черныш владеет квартирой в Киеве площадью 82 кв. м и является 50-процентным собственником еще одной квартиры в столице площадью 75,6 кв. м. В совместной собственности с Владиславом Чернышом, Олегом Чернышом и Инной Черныш есть квартира в Александрии Кировоградской области площадью 51,1 кв. м.

Зарплата министра за 2016 год составила 346 тысяч гривен. Наличными он хранит 151 тысячу долларов и 40 тысяч евро.

Черныш также задекларировал Mercedes-Benz ML350 (2008). Его жена Галина владеет автомобилем Chevrolet Aveo (2015).

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Ранее пресс-служба правительства сообщила, что Владимир Гройсман подал электронную декларацию, в которой, в частности, указал, что заплатил более 1,5 миллиона гривен налогов. Его заработная плата в 2016 году составила 281 тысячу гривен, также его доход включает проценты по депозитам, размещенным в украинских банках в размере 154 тысячи гривен. Суммарный доход премьера за минувший год составил 15,765 миллиона гривен.