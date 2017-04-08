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    Банк Англии призвал финкомпании готовиться к Brexit

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (449)

    (обновлено: )15
    Большинство банков и финансовых компаний, базирующихся в Великобритании, имеют запасной план на случай негативного развития событий в условиях Brexit.
    Флаги Великобритании и ЕС
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Банк Англии призвал участников британского финансового рынка, которые ведут бизнес в Евросоюзе, подготовиться к различным сценариям выхода Британии из ЕС.

    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit). Справка

    С таким посланием в пятницу обратился глава британского банковского регулятора Марк Карни. По его словам, большинство банков и финансовых компаний, базирующихся в Великобритании, имеют запасной план на случай негативного развития событий в условиях Brexit. Однако некоторые участники рынка все еще нуждаются в плане на "более экстремальный" итог.

    Управление по пруденциальному регулированию (PRA) Банка Англии разослало письма британским финансовым компаниям и банкам, призвав их готовить запасные планы действий.

    Регулятор дал участникам рынка на подготовку плана три месяца — до 14 июля. Финансистам необходимо будет просчитать свои действия в случае, если торговая сделка с ЕС и условия переходного периода не будут достигнуты к моменту выхода Соединенного Королевства из европейского блока.

    При этом Карни отметил, что данная рекомендация не означает, что Банк Англии ожидает, что итог переговоров с ЕС будет негативным, подчеркнув, что такой результат "будет ни в интересах 27 странах ЕС, ни Великобритании или глобальной системы в целом".

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в конце марта официально уведомила Брюссель о выходе Британии из ЕС. Переговоры с ЕС продлятся два года, Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.

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