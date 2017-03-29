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    Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (442)

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    Как ожидается, в среду премьер Британии Тереза Мэй заявит о начале реализации положений статьи 50 Лиссабонского договора, согласно которой Британия может добровольно покинуть ЕС.
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в Евросоюз о начале запуска Brexit, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство.

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    Ожидается, что 29 марта премьер Британии заявит о начале реализации положений статьи 50 Лиссабонского договора, согласно которой Британия может добровольно покинуть ЕС. Также в среду Мэй направит в Брюссель официальное письмо-уведомление о начале процедуры Brexit.

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    Пресс-служба правительства опубликовала фотографию, на которой запечатлено, как Мэй подписывает письмо, уведомляющее Брюссель о начале запуска процедуры Brexit. Письмо будет передано главе Евросовета Дональду Туску лично постпредом Британии Тимом Барроу в среду в районе 11.30 по времени GMT (14.30 по Киеву).

    Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.

    Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что Брюссель выставит Лондону счет в размере порядка 60 миллиардов евро после начала переговоров по Brexit.

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