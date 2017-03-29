Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в Евросоюз о начале запуска Brexit, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство.

Ожидается, что 29 марта премьер Британии заявит о начале реализации положений статьи 50 Лиссабонского договора, согласно которой Британия может добровольно покинуть ЕС. Также в среду Мэй направит в Брюссель официальное письмо-уведомление о начале процедуры Brexit.

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Пресс-служба правительства опубликовала фотографию, на которой запечатлено, как Мэй подписывает письмо, уведомляющее Брюссель о начале запуска процедуры Brexit. Письмо будет передано главе Евросовета Дональду Туску лично постпредом Британии Тимом Барроу в среду в районе 11.30 по времени GMT (14.30 по Киеву).

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.

Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что Брюссель выставит Лондону счет в размере порядка 60 миллиардов евро после начала переговоров по Brexit.